文 대통령 이어 바이든도 교황 알현…"다시 오게돼 기뻐"

[아시아경제 김혜민 기자] 문재인 대통령에 이어 조 바이든 미국 대통령이 29일(현지시간) 프란치스코 교황을 알현했다.

외신에 따르면 바이든 대통령은 이날 부인 질 바이든 여사와 함께 바티칸 사도궁에서 교황을 예방했다.

바이든 대통령은 사도궁 산 다마소 안뜰에 도착해 교황청 관계자들과 인사를 나눈 뒤 교황 집무실로 향했다. 그는 한 교황청 관계자에게 "다시 돌아오게 돼 기쁘다"고 말했다고 AP 통신은 전했다.

교황과의 면담에서는 기후변화와 빈곤, 코로나19 등의 이슈가 논의될 것으로 알려졌다.

바이든 대통령은 항상 묵주를 차고 매주 성당 미사에 참석할 정도로 독실한 카톨릭 신자로 알려져 있다. 백악관 입성 후에도 거의 빠지지 않고 미사를 챙기고 있는 것으로 전해졌다.

바이든 대통령이 프란치스코 교황을 만난 것은 이번이 네번째다. 지난 1월 대통령 취임 이후로는 처음이다.

