남양유업, 김승언 경영지배인 선임…홍원식 회장 사내이사 유지

홍원식 회장 모친과 장남 사내이사 사임 예정

"새 인수자 찾아 매각 작업 최선"

[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업은 29일 이사회를 열고 김승언 경영혁신위원장을 경영지배인으로 선임해 경영을 맡기기로 했다고 밝혔다.

남양유업은 "일신상의 이유로 사직을 원하는 이광범 대표를 대신해 회사 경영은 김승언 경영혁신위원장이 경영지배인으로서 수행하기로 했다"고 말했다. 홍원식 남양유업 회장의 어머니 지종숙 이사와 홍 회장의 장남 홍진석 상무 및 사외이사 1명도 추가로 사임할 예정이다.

현재 남양유업 사내이사는 홍회장, 지 이사, 홍진석 상무, 이광범 대표 등 4명으로 구성돼 있다. 이 중 홍 회장만 남고 나머지 3명이 물러나는 것이다.

김승언 경영혁신위원장은 업무 경험과 노하우를 인정받아 회사 전반의 경영 혁신 활동 추진을 위해 지난달 27일 이사회를 통해 '경영혁신위원장'에 선출된 인물이다. 이날 이사회를 통해 남양유업의 '경영지배인(상법 제11조 지배인)'으로 선임됐다.

사모펀드 운영사 한앤컴퍼니(한앤컴)는 홍 회장 일가의 주총 의결권 행사를 금지해달라는 가처분 신청을 냈고, 법원이 이를 받아들였다. 이에 따라 이날 진행된 임시 주주총회에서는 의결 정족수 미달로 사내이사 선임 안건이 부결됐다.

남양유업 대주주 측은 "대표이사 역할 공백인 상황에서 회사가 신규 이사 선임을 통해 최소한의 회사 경영 체제를 갖추려고 했으나, 한앤컴의 이러한 행위로 남양유업 정상화에 차질이 생겼다"면서 "대표이사로 선출할 이사 자체가 없는 상황에서 어쩔 수 없이 일단 김승언 경영지배인 체제로 회사 경영을 진행함과 동시에 대주주로써 남양유업을 보다 더 발전시켜 줄 새로운 인수자를 찾아 매각 업무에 최선을 다할 것"이라고 전했다.

문을태 남양유업 노조위원장은 "김승언 경영혁신위원장 중심의 회사 경영 안정화 노력에 온 힘을 보태겠다"면서 "이번 의결권 가처분과 같이 매각 당사자 간 다툼으로 직원들에게 피해가 전가되지 않았으면 한다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr