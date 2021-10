[세종=아시아경제 문채석 기자] 농림축산식품부는 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생시 예방적 살처분 범위를 다음 달 11일까지 기존의 '500m 내 전 축종'으로 유지할 방침이라고 29일 밝혔다.

농식품부는 AI 발생시 위험도에 비례한 예방적 살처분 범위를 정해놓고 있다. 농림축산검역본부가 전문가 의견 등을 바탕으로 2주간의 위험도 평가를 한 결과 범위 조정 관련 특이한 변화가 없었다.

농식품부 관계자는 "살처분 범위를 유지해도 철새 도래 개체 수가 늘고, AI 항원이 지속 검출돼 있는 데다 해외에서도 AI 발생이 이어지고 있다"며 "농가는 철새도래지 방문 금지, 농장 출입 차량 소독 및 축사별 장화 갈아신기 등 방역 수칙을 지켜달라"고 당부했다.

