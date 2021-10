삼성전자, 3분기 반도체 매출만 26.4조원…사상 최대(종합)

전체 74조원 육박 최대 매출 달성 견인

영업이익도 12분기만에 10조원 돌파…전체의 64%

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,186,181 전일가 70,100 2021.10.28 12:35 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "잔여재원 발생시 조기환원 적극 검토"삼성, 메모리·파운드리 쌍끌이…2018 슈퍼사이클도 뛰어넘었다[컨콜] 삼성전자 "OLED 생산라인 가동률 매우 좋아…내년 수요도 충분" close 가 올해 3분기 반도체 사업만으로 26조원이 넘는 매출액과 영업이익 10조원을 달성했다. 반도체 초호황기였던 2018년 3분기를 뛰어넘는 역대 최대 매출이다. 반도체 부문 영업이익도 12분기 만에 10조원을 돌파했다. 이에 따라 삼성전자 3분기 전체 매출도 74조원에 육박하며 사상 최대 기록을 다시 썼다.

는 연결기준 올해 3분기 매출 73조9800억원, 영업이익 15조8200억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 지난해 같은 기간에 비해 매출은 10.48%, 영업이익은 28.04% 증가했다. 매출은 이달 초 잠정실적에서 발표한 73조원보다 1조원 가까이 늘었다.

는 주력사업인 메모리 반도체와 OLED 디스플레이, 폴더블폰 등 스마트폰 판매 호조에 힘입어 매출이 사상 최대치를 기록했다고 설명했다. 연간 기준으로도 이전 최대치인 2018년 매출(243조7800억원)을 크게 웃도는 사상 최대 기록을 낼 것으로 회사 측은 예상했다. 영업이익도 2018년 3분기(17조5700억원) 이후 역대 두 번째로 높다.

반도체가 호실적을 이끌었다. 3분기 매출 26조4100억원으로 2018년 3분기 24조8000억원을 뛰어넘는 역대 최대 기록을 썼다. 영업이익도 10조600억원으로 3분기 삼성전자 전체 영업이익의 64%를 차지했다. 이는 지난해 3분기(5조5400억원)보다 5조원 이상 증가한 수치로 2018년 3분기(13조7000억원) 이후 12분기 만에 10조원을 돌파했다.

반도체 외 다른 사업 가운데는 스마트폰을 담당하는 IM(IT·모바일) 부문의 실적이 두드러졌다. 갤럭시 Z폴드3와 갤럭시 Z플립3 등 폴더블폰 신제품이 흥행한 효과로 매출 28조4200억원, 영업이익 3조3600억원을 각각 기록했다. 이 밖에 CE(소비자가전) 부문은 3분기 매출 14조1000억원, 영업이익 7600억원을 기록했고 디스플레이는 매출 8조8600억원, 영업이익 1조4900억원으로 집계됐다.

한편 삼성전자는 이날 이사회를 통해 보통주와 종류주에 각각 1주당 361원씩 분기 현금배당을 하기로 결의했다. 배당금 총액은 2조4521억5360만원이다.

