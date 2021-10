국민의힘 대선주자들 박정희 묘역 참배…윤석열은 따로

원희룡·유승민·홍준표

이준석 대표 등 당 지도부와

서거 42주기 맞아 현충원 찾아

尹은 오후 별도 참배 계획

[아시아경제 이현주 기자] 최종 경선을 앞둔 국민의힘 대선주자들의 기싸움이 더욱 치열해지고 있다. 26일 국민의힘 대선주자들이 당 지도부와 함께 박정희 전 대통령 서거 42주기를 맞아 서울현충원 묘역을 참배했는데 윤석열 전 검찰총장만 일정을 이유로 참석하지 않았다. 이준석 대표와 김기현 원내대표를 포함해 원희룡 전 제주도지사, 유승민 전 의원, 홍준표 의원이 참석했다. 3명의 후보들은 1979년 10·26 사건 당시 상황을 떠올리며 고 박 전 대통령을 기렸다.

그러나 윤 전 총장은 이들과 함께 하지 않고 오후에 별도 참배를 계획했다. 선두 후보임을 내세우며 자신의 세를 과시하기 위한 행보로 볼 여지가 있다. 윤 전 총장은 자신의 캠프에 있는 주호영·박진·권성동 의원, 유정복 전 인천시장과 함께 참배할 계획이며 정진석 국회부의장도 동행한다. 나머지 3명 후보 및 당 지도부가 고 박 전 대통령 묘역만 참배하는 것과 달리 윤 전 총장은 박정희-김대중-이승만-김영삼 등 4명의 전 대통령 묘역을 차례로 방문한다.

앞으로 열흘 남짓 남은 경선 기간 동안 각 후보들은 TV 토론회에 집중하며 막바지 지지를 호소할 것으로 예상된다. 윤 전 총장은 토론회를 정책 토론으로 진행하겠다는 방침이다. 홍 의원 측은 매일 공약 발표와 함께 당협위원장, 현역 기초의원들과 소통을 강화한다. 마지막 세 몰이로 ‘집토끼’를 잡겠다는 전략이다. 유 전 의원 캠프도 핵심 지지층으로 보고 있는 ‘중수청(중도층·수도권·청년)’에 방점을 찍고 관련 공약들을 추가로 발표할 계획이다. 원 전 지사는 대장동 개발 의혹 관련 비리를 파헤치는 데 집중하면서 고공전을 펼친다. 이를 통해 이재명 더불어민주당 대선후보와 맞대결을 했을 때 결코 뒤지지 않는 후보라는 점을 강조할 계획이다.

앞으로 남은 TV토론에서는 후보 간 ‘네거티브’는 더 이상 보기 어려울 것으로 전망된다. 이 같은 과열 경쟁이 당의 전체 지지율 하락에 영향을 줄 수 있다는 당 지도부의 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 한편 이날 국민의힘 소속 의원 8명은 ‘정권교체를 위한 최고 적임자’라며 윤 전 총장에 대한 지지 선언을 냈다.

