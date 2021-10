이마트, 겨울 캠핑용 난방가전 행사…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 28일부터 2주간 겨울 캠핑용 난방가전을 행사카드 결제 시 최대 30% 할인하는 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

대표 상품으로 ‘퓨랜더 극세사 캠핑 전기요’를 6만원 할인된 가격에 판매한다. 포근한 극세사 재질이며 전기요 매트에 지퍼가 달려있어 싱글 매트 2개를 결합해 넓게 사용할 수 있는 것이 특징이다.

난방 기구로는 ‘신일 초음파 가습기’를 2만원 할인된 가격에 선보이며, 오는 30~31일 진행하는 ‘쓱데이’에서는 전기요 신상품과 동계 캠핑 필수 아이템 팬히터를 파격가에 한정 수량으로 판매한다.

이른 한파에 10월부터 겨울 캠핑을 준비하는 사람들이 증가하고 있다. 이마트에 따르면 지난 16일부터 21일까지 히터 매출이 97.9% 신장했고, 캠핑 겸용 전기요와 따뜻한 극세사 전기요 매출도 61.9% 늘었다.

이마트 관계자는 “올해 한파가 일찍 찾아와 보통 11월에 시작하는 난방가전 행사를 10월 중순부터 진행했다”며 “지속되는 캠핑 열풍에 동계 캠핑 상품 관련 문의도 많아져 이에 특화된 난방용품을 합리적인 가격에 선보인다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr