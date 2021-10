광주 서구 ‘동천마을 다함께돌봄센터’ 1호점 개소

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 관내 동천마을 6단지 휴먼시아 아파트 내에 ‘다함께돌봄센터’ 1호점을 개소했다고 22일 밝혔다.

‘다함께돌봄센터’는 아파트 주민공동시설, 행정복지센터 등 안전성과 접근성이 높은 지역사회의 유휴공간을 활용하여 소득수준에 관계없이 초등학생 방과 후 돌봄서비스를 제공하는 공간으로, 초등돌봄 사각지대 해소와 지역 중심의 돌봄체계 구축을 위한 아동복지시설이다.

동천마을 6단지 휴먼시아 내 주민공동시설 2층(서구 하남대로 710번길 5)에 조성된 이 돌봄센터는 입소정원이 30명 규모로, 관내 초등학생의 방과 후 상시·일시 돌봄, 급·간식지원, 학습 활동 등의 프로그램이 운영되며, 사무실, 프로그램실, 조리실 등의 시설이 갖춰져 있다.

학기 중에는 오전 10시부터 오후 7시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영할 예정이며, 운영시간 동안 돌봄교사가 상시 근무하며 안전하고 따뜻한 돌봄서비스를 제공한다.

서대석 광주 서구청장은 “이번에 개소한 서구 동천마을 다함께돌봄센터는 초등학생 돌봄서비스의 모범사례가 될 것”이라며,“앞으로도 소중한 아이들을 믿고 맡길 수 있는 아동친화 환경 조성에 힘써 나가겠다”고 밝혔다.

