[아시아경제 황윤주 기자] 네이버는 SM엔터테인먼트 지분 인수에 참여한다는 보도와 관련해 "사업 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토 중이나, 현재 구체적으로 결정된 사안은 없다"고 22일 공시했다.

