APEC "팬데믹 대응 재정정책, 장기 지속가능성 고려해야"

APEC 재무장관회의 공동선언문

[세종=아시아경제 손선희 기자] 아시아·태평양 경제협력체(APEC)가 재정의 '장기 지속가능성'을 고려하면서 경제 회복을 지속할 수 있도록 팬데믹(세계적 대유행) 대응 재정정책을 조정해야 한다고 밝혔다.

22일 기획재정부에 따르면 이날 화상으로 개최된 APEC 재무장관회의에서 이 같은 내용이 담긴 공동선언문이 채택됐다. APEC은 아태지역 경제성장과 번영을 목표로 하는 역대 최대 경제협력체로, 한국을 비롯해 미국·중국 등 21개 회원국이 참여한다. 이날 회의에는 회원국 재무장관 등 정부대표 및 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD) 등 주요 국제기구 관계자가 참석했다.

APEC 회원국은 현 경제상황에 대해 코로나19 백신 출시 및 각국의 봉쇄해제 등으로 역내 국가들의 경제는 반등했으나, 팬데믹 지속과 인플레이션 압력 및 글로벌 공급망 불안정 등 하방위험에 노출됐다고 분석했다.

이에 재정, 통화정책 등에서 정책경험을 공유 및 협력하고, IMF의 특별인출권(SDR) 등을 활용한 거시경제·재정 안정성을 유지하도록 노력한다는 내용을 공동선언문에 포함했다.

예산·재정정책과 관련해서는 재정의 '장기 지속가능성'을 고려해야 한다는 제언과 함께 단기 안정성도 확보하는 방향으로 재정정책의 투명성, 안정성이 강조됐다. 아울러 디지털화, 생산성 제고, 복지, 기후변화, 미래충격 대응 등 장기적·구조적 위협요인과 변화에도 대응해야 한다는 데 공감대를 이뤘다.

정부를 대표해 회의에 참석한 윤태식 기재부 국제경제관리관은 "코로나 위기를 계기로 급진전된 디지털화에 대응해 선제적으로 경제·사회 구조전환을 가속화할 시점"이라며 "그 과정에서 정보격차와 불평등을 해소하기 위한 대책도 중요하다"고 말했다. 또 "코로나 위기의 충격으로 심화된 국가 내, 국가 간 불평등을 해소해야 한다"며 "취약계층에 대한 고용·사회안전망 확충, 자유무역질서 강화, 글로벌 공급망 복원, 코로나 백신에 대한 공평한 접근·배분 보장이 필요하다"고 강조했다.

