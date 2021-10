[아시아경제 정동훈 기자] 중고 명품시계를 판매하려다 구매자에게 시계를 도난당하는 사건이 발생했다.

21일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 전날 오전 5시께 마포구 서교동 홍익대 정문 인근에서 고가의 손목시계를 구매할 것처럼 접근해 시계를 차고 달아난 남성을 추적하고 있다. 해당 시계는 900만원이 넘는 것으로 알려졌다.

피해자 A씨는 같은 날 오전 2시 30분께 중고거래 플랫폼 '당근마켓'에 이 시계를 판다는 글을 올렸다. 이후 오전 4시께 구매의사를 밝힌 이로부터 메시지를 받았고 오전 4시 50분께 홍대 정문 근처에서 남성과 만났다.

'시계를 손목에 착용해 볼 수 있느냐'는 부탁에 시계를 넘겼고 해당 남성은 시계를 찬 채 도주했다. 경찰은 CCTV 등을 통해 범인의 동선을 파악할 방침이다.

