[클릭 e종목]“폴라리스오피스, 네이버 웨일북과 함께 고성장 전망”

[아시아경제 장효원 기자] 유화증권은 21일 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,270 2021.10.21 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, 네이버와 전략적 파트너십… 웨일에 ‘웹 오피스’ 연동폴라리스오피스 “3회차 CB 잔액 중 대부분이 대주주 물량…오버행 부담 없어”‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 에 대해 “네이버와의 협업을 통해 향후 동사의 매출증가가 예상된다”며 “올해는 흑자전환, 내년에는 큰 폭의 이익성장이 예상된다”고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

유승준 유화증권 연구원은 “폴라리스 오피스의 강점은 뛰어난 문서호환과 별도의 프로그램 설치 없이 웹에서 문서를 열람, 수정할 수 있다는 점”이라며 “이러한 강점을 앞세워 네이버와 MOU를 체결하고 교육용 시장을 공략할 예정”이라고 밝혔다.

유화증권에 따르면 네이버는 교육청에 웨일북 납품을 추진하고 있다. 네이버는 현재 총 10곳의 시도 교육청과 웨일스페이스 플랫폼을 활용한 스마트교육 환경구축 업무협약이 되어있다. 웨일북은 웨일스페이스에 최적화 되어있어 시도 교육청에 웨일북이 채택될 확률이 높다는 설명이다.

유 연구원은 “폴라리스 오피스는 웨일북에 탑재돼 소프트웨어 사용료를 받게 되며 소프트웨어 사용료는 연간 30억~50억원 수준, 가입자 증가를 통한 매출증가도 기대된다”며 “폴라리스 오피스는 웨일브라우저에 기본탑재 및 브랜드 노출이 예정되어 있어 가입자 유입이 예상되고 유입된 가입자들은 광고시청 및 유료 사용자로 전환되어 매출증가에 기여할 수 있게 된다”고 말했다.

이어 “소프트웨어 회사인 만큼 인건비 외에 특별한 추가비용이 들어가지 않으므로 매출 증가 대부분이 영업이익 증가로 이어져 수익성 개선에도 긍정적일 전망이다”며 “동사의 올해 실적은 폴라리스 오피스의 매출증가 및 게임 사업부의 구조조정 효과로 흑자전환이 예상되며 내년에는 더욱 큰 폭의 실적증가가 기대된다”고 전망했다.

아울러 “이는 11월부터 폴라리스 오피스 플랫폼에 OTT와 쇼핑몰이 추가될 예정이고, 네이버와의 협업으로 매출증가가 예상되기 때문”이라며 “또한 현재 NFT 플랫폼 및 메타버스 사업을 준비 중에 있어 본격적인 성장궤도에 진입할 것으로 전망된다”고 설명했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr