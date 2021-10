한·중·일·러 4개국 북방도시 부산서 ‘코로나 경제협력’ 논의 … 북방경제도시협의회 총회

10월21일 오전 10시~오후 6시30분, zoom&농심호텔서



부산시 올해 개최도시‥지자체 13개·기관 17개·기업 참여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국과 중국, 일본, 러시아 등 4개국 주요도시가 참여하는 ‘제3차 북방경제도시협의회 총회’가 21일 오전 10시부터 오후 6시 30분까지 부산에서 온·오프라인으로 개최된다.

‘북방경제도시협의회’는 부산시 주도로 2017년 10월 동북아 지방정부 간 물류촉진 및 경제협력을 통한 상호협력 기반 마련을 위해 출범했다. 동북아 도시 국제협의체로 정례화돼 매년 회원국 도시별로 돌아가면서 총회를 개최한다.

지난해 중국 헤이룽장성에서 열릴 예정이었으나 코로나19로 개최가 1년 연기됐고, 올해는 코로나가 종식되지 않은 상황이어서 줌(ZOOM)을 통한 온라인 화상회의를 개최하기로 회원국 간 합의했다.

부산시가 주최하고 부산경제진흥원이 주관하는 이번 3차 총회에는 부산시, 러시아 연해주, 중국 지린성과 헤이룽장성, 일본 교토부 등 한국·러시아·중국·일본 4개국 지자체 13개와 관련 기관 10개, 참가도시 기업 등이 참여한다.

부산시, 경남도, 부산연구원 등 국내 회원기관은 부산 농심호텔에서 ‘포스트 코로나 시대 북방경제 협력 다변화를 위한 방안 모색’을 주제로 기조세션, 산학연구세션, 비즈니스세션 등 발표와 토론을 할 예정이다.

박형준 부산시장은 “부산은 대륙과 해양이 만나는 물류 허브기능을 갖춘 도시로, 태평양과 유라시아 대륙을 잇는 철도와 해상노선의 시작과 끝”이라며, ”새로운 경제질서가 재편되는 대전환 시기, 이번 총회에서 북방도시들이 선두에 나설 수 있는 혜안이 많이 나오기를 바란다“고 말했다.

