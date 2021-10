[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한예슬이 건강미 넘치는 일상을 공개했다.

한예슬은 최근 자신의 인스타그램에 "WORKOUT A DAY SAVES YOUR LIFE"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 한예슬은 흰색 브라톱과 검은색 레깅스를 입고 있다. 가는 허리와 운동으로 다져진 탄탄한 몸매가 눈길을 끈다.

한편 한예슬은 연극배우 출신의 10살 연하 류성재와 공개 열애 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr