무신사, '오징어 게임'과 공식 협업…'초록색 체육복' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 온라인 패션 스토어 무신사와 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’이 국내 최초로 공식 협업을 진행한다고 13일 밝혔다.

무신사는 이번 협업을 통해 오는 18일부터 오징어 게임 작품 속 참가자들이 입은 초록색 체육복을 응모 이벤트로 한정 판매한다.

무신사와 넷플릭스는 다가오는 할로윈데이를 앞두고 오징어 게임의 팬들에게 특별한 추억과 즐거움을 제공하기 위해 초록색 체육복의 공식 협업을 기획했다. 할로윈데이 한정 수량은 원작 속 게임 참가자 수에 맞춰 총 456세트로 제작했으며, 전량 응모 이벤트로 판매될 예정이다. 또한 응모 이벤트 종료 후 11월 중에는 무신사 스토어 판매를 추진한다.

무신사와 오징어 게임 협업 초록색 체육복은 작품 속 디자인과 동일하게 상·하의와 레글런 티셔츠의 3종이 1세트로 구성됐다. 작품 속 주요 캐릭터의 번호인 456, 218, 001, 067 번 등 총 4가지 버전으로 제작되며 무작위로 발송된다.

응모 이벤트는 18일 오전 11시에 시작한다. 무신사 스토어 회원이면 누구나 참여 가능하며, 22일 오전 11시까지 5일간 응모할 수 있다.

무신사 관계자는 “이번에 많은 분이 기다려 온 오징어 게임의 국내 최초 공식 협업 굿즈를 선보일 수 있게 되어 기쁘다"며 "다가오는 할로윈데이에는 무신사가 준비한 체육복과 함께 오징어 게임의 주인공이 되는 특별한 추억을 만들길 바란다"고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr