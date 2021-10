고흥군수 선거 민주당 예비 경선 앞두고 ‘상왕정치’ 논란 파문

“박병종 전 군수가 특정 후보 밀어주고 있다” 의혹 제기

[고흥=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 내년 6월 지방선거를 앞두고 지난 6일 실시한 더불어민주당 고흥군수 예비후보 TV토론회를 기점으로 군민들의 관심이 높아지고 있는 가운데 전임 군수가 특정후보를 밀어주고 있다는 논란이 제기됐다.

이에 더해 ‘상왕정치’라는 논란까지 일면서 군민 화합에 역행하고 있다는 목소리가 일고 있다.

13일 지역정가에 따르면 최근 고흥군수 선거 A예비후보에 대해 박병종 전 고흥군수가 전폭적인 지원을 받고 있다는 의혹이 일고 있다.

박 전 군수는 고흥축협장을 거쳐 전남도의원과 3선 고흥군수를 역임한 지역에서 힘이 있는 정치인으로 알려져 있다.

지역 정치권에서는 이러한 박 전 군수가 특정 후보를 밀어주고 있다는 것은 새로운 갈등 유발이라고 입을 모으고 있다.

B예비후보는 “송귀근 현 군수와 갈등에서 시작된 것으로 알려져 있는 박 전 군수에 대한 의혹과 검찰조사로 군민들이 마음 상해있다”면서 “오죽했으면 이번 예비경선 화두가 통합이었겠냐”고 말했다.

이어 “3선 군수를 역임한 박 전 군수가 특정후보를 도와 경선에서 승리하고 그 후보가 군수가 된다면 어떻겠냐”며 최근 논란에 대해 안타까움을 전했다.

또다른 예비후보 C씨는 “그런 움직임과 말들이 나오는 것이 안타깝지만 본인의 선택이니 어쩔 수 있겠냐”고 체념하는 듯 말했다.

시민 D씨는 “3선 군수를 지내셨던 분이 민주당 후보 간의 경선에 개입했다면 부끄러운 일이다”면서 “통합과 민주당 승리를 위해선 사실일 경우 후보사퇴까지 고려해야 할 사항 아니냐”고 지적했다.

이에 대해 해당 예비후보는 “지난 4월부터 나온 이야기다. 박 전 군수와 각별한 인연이 있는 점을 두고 자신들이 유리한 쪽으로 말하고 있는 것”이라며 “박 전 군수는 자신을 지지해주는 선배 정치인일 뿐 ‘상왕정치’ 논란은 맞지 않은 주장이다”고 잘라 말했다.

한편 이러한 상왕정치 논란은 인근 구례군에서도 나왔다.

3선 구례군수를 역임한 서기동 전 군수가 특정후보를 밀어주고 있는 것으로 전해지면서다.

서 전 군수는 자신을 개입시키지 말라며 부정했지만 도와주고 있다는 정황의 제보는 끊임없이 이어지고 있다.

한편, 민주당 고흥지역위원회(위원장 김승남 국회의원)는 오는 20일부터 4일간 권리당원과 일반 군민 50% 대 50% 여론조사를 통해 5명의 후보 중 3명을 컷오프하고 본 경선에서 2명이 경쟁한다는 계획이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr