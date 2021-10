블랙야크, 국내 페트병 재활용한 아웃도어 용품 '가넷 시리즈' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 블랙야크가 의류와 신발에 이어 국내 페트병을 재활용한 소재를 활용한 아웃도어 용품 ‘가넷 시리즈’를 선보인다고 12일 밝혔다.

가방, 장갑, 모자 등 산행에서 활용도가 높은 용품으로 구성된 블랙야크 ‘가넷 시리즈’는 원단부터 충전재까지 국내 페트병을 재활용해 개발한 다양한 소재가 적용됐다.

대표 제품인 ‘가넷45’는 산행, 캠핑 등 아웃도어 활동에 다양하게 활용할 수 있는 대용량 가방이다. 등판의 열기를 배출하도록 도와주는 에어 메쉬 소재를 국내에서 수거한 페트병으로 만들어 친환경과 기능성을 모두 담아냈다. 소형 가방인 ‘가넷25’, ‘가넷20’은 산행뿐만 아니라 일상 생활에서도 자유롭게 활용할 수 있다.

국내 페트병을 충전재로 개발해 만든 ‘가넷 글러브’도 있다. 장갑 안에는 벨보아 원단을 적용해 친환경 충전재와 함께 보온성을 더해주며, 삼지 구조의 모양으로 아웃도어 활동에서 엄지와 검지 사용이 용이하다.

이외에도 ‘가넷 힙색’, ‘가넷 버킷햇’도 함께 선보였다. 블랙야크는 가넷 시리즈를 포함해 국내 페트병을 재활용한 제품을 한 자리에서 만나 볼 수 있는 ‘플러스틱’ 기획전도 진행한다. 플러스틱은 블랙야크가 플러스와 플라스틱을 합쳐 만든 합성어로 친환경 소재를 뜻한다.

블랙야크 관계자는 “가넷 시리즈는 국내 페트병을 재활용해 다양한 소재를 개발하고, 이 소재들이 의류는 물론 기능성 아웃도어 용품까지 적용될 수 있다는 점을 알리는 역할을 할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 가넷 시리즈 출시와 함께 블랙야크는 브랜드 모델 아이유와 카이가 함께한 ‘플러스틱’ 영상도 공개했다. 공개된 영상에서 아이유와 카이는 국내 페트병을 재활용한 플리스 자켓을 입고 버려진 페트병도 편안하고 부드러운 옷이 되어 지구에 플러스가 될 수 있다는 메시지를 전달한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr