[특징주] 삼성전자, 7만원 붕괴…SK하이닉스 2%대 하락

[아시아경제 이민지 기자] 외국인의 순매도세에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 1,800 등락률 -2.52% 거래량 8,855,785 전일가 71,500 2021.10.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속[클릭 e종목]"경기둔화 우려"…유진, 삼성전자 목표가 7% 하향 삼성 '갤럭시S22', 최대 충전속도 25W에 머무나? close 장중 7만원 선에서 이탈했다. 시가총액 2위인 SK하이닉스도 2%대 하락세를 보이고 있다.

12일 오전 9시 24분 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 1,800 등락률 -2.52% 거래량 8,855,785 전일가 71,500 2021.10.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속[클릭 e종목]"경기둔화 우려"…유진, 삼성전자 목표가 7% 하향 삼성 '갤럭시S22', 최대 충전속도 25W에 머무나? close 는 전 거래일 대비 2.94% 하락한 6만9400원을 가리키고 있다. SK하이닉스는 1.91% 하락한 9만2200원을 가리키고 있다. 외국인의 국내증시 순매도에 주가 하락이 가팔라진 것으로 분석된다.

외국인투자자는 이달들어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 1,800 등락률 -2.52% 거래량 8,855,785 전일가 71,500 2021.10.12 09:43 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속[클릭 e종목]"경기둔화 우려"…유진, 삼성전자 목표가 7% 하향 삼성 '갤럭시S22', 최대 충전속도 25W에 머무나? close 와 SK하이닉스를 가장 많이 팔아치웠다. 각각 5177억원, 1062억원어치 순매도했다. 김경민 하나금융투자 연구원은 “미국 필라델피아 반도체의 경우 미국 국채 10년 금리의 상승이 투자심리에 부정적인 영향을 줬다”며 “메모리 반도체 공급사 마이크론의 실적 발표 이후 공급 병목 현상으로 비롯된 생산량 성장 제한이 메모리 반도체 비중이 높은 국내 반도체 기업 주가에 불리하게 작용한 것으로 분석된다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr