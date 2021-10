친환경 가치 담은 '종이 빨대' 찾는 기업 늘었다

위생과 안전성은 기본…친환경 '에코 패키지'로 소비자 주목

무림, 종이 빨대 부착용 비닐도 친환경 종이로 개발, 대체 추진 중

[아시아경제 김종화 기자] 친환경 제품 사용 등 가치소비를 요구하는 소비자들의 움직임에 부응, 국내 식음료·유통 기업들이 '플라스틱 프리(Plastic-free)'를 앞서 실천하고 나서 주목된다.

프랜차이즈 커피전문점 등의 친환경 종이 빨대 제공에 이어 대형 마트나 편의점에서 시판되는 음료에 부착한 빨대도 종이로 대체·출시하는 기업들이 속속 나타나면서 식음료·유통업계 전반으로 플라스틱 프리 실천이 확산되고 있다.

보통 유제품이나 주스류 등 종이팩 형태의 시판 음료에는 사용자들이 편하게 마실 수 있는 U자형의 구부러지는 플라스틱 빨대가 부착돼 있는데, 이런 부착된 U자형 플라스틱 빨대는 구부렸다 펴는 과정에서 빨대가 손상될 우려가 있어 종이로 대체하기가 쉽지 않았다.

그러나 이런 한계를 극복한 부착용 U자형 종이 빨대가 개발되자 관련 식음료 기업들의 러브콜이 쏟아지고 있다. 세계 빨대시장 점유율 1위의 '서일'이 그 주인공이다. 서일은 '무림'의 종이 빨대용 원지 '네오포레 STRAW'를 사용해 제품을 만든다.

서일 관계자는 "무엇보다 사용자 입에 제일 먼저 닿는 것이므로 식품안전성과 위생관리는 기본"이라면서 "미국 FDA 및 유럽 BfR 테스트까지 모두 통과했으며 철저한 품질 검사를 거쳐 생산되는 서일의 친환경 종이 빨대에 기업들의 문의가 잇따르고 있다"고 말했다.

서일은 그간 수입산 원지로 생산한 종이 빨대를 매일유업, 정식품, 동원F&B, 한미헬스케어, 서울우유, 연세대학교 연세우유, 삼육식품, 해피푸르츠 등에 일부 납품해왔다.

최근 무림에서 주름형 빨대 가공에 적합하도록 내구성을 강화하고 장시간 음용에도 흐물거림을 최소화해 기존 플라스틱 빨대와 유사한 강도로 가공적성을 보완한 '네오포레 STRAW' 원지를 출시하면서 세계 시장 점유 속도가 더욱 빨라질 전망이다. 서일 측이 네오포레 STRAW 원지로 생산한 종이 빨대를 국내 및 수출용 제품에 확대 적용시키기로 했기 때문이다.

부착용 U자형 종이 빨대는 특히 건강 음료 및 유아용 유제품에 많이 사용되는 관계로 식품안전성 또한 중요시 되는 항목인데 천연펄프로 만든 네오포레 STRAW는 식약처 및 미국 FDA와 유럽 BfR 승인을 받았고, 재활용, 생분해성 인증 모두 획득하며 친환경성을 충족했다.

가치 소비를 지향하는 까다로운 소비자의 눈높이에 부합한 제품이 개발되자 자사 제품 및 기업이미지를 고려한 식음료 기업들의 러브콜이 쏟아지고 있는 것.

오리지널 두유 베지밀을 생산·판매하는 정식품 등 업계 관계자는 "친환경 가치 소비에 대한 관심이 높아지면서 많은 기업들이 이에 동참할 수 있는 다양한 방법을 연구 중"이라면서 "그 중 하나로 품질 안전성과 내구성, 환경친화적 소재를 모두 충족하는 국내산 원지로 생산한 종이 빨대 도입을 긍정적으로 고려하고 있다. 일부 품목에 시범 적용 후 점진적으로 확대하는 방향을 검토하겠다"라고 밝혔다.

부착용 U자형 빨대 시장(플라스틱 등 전체)은 세계적인 친환경 흐름에 따라 점차 종이 등 환경친화적 소재로 빠르게 대체되고 있는 추세다. 이에 발맞춰 서일은 지난 해 약 50억 본(개)의 U자형 종이 빨대를 생산했으며, 올해는 100억본 이상의 종이 빨대를 생산해 전 세계 50여 개국에 수출하고 있다.

무림 관계자는 "종이 빨대를 음료에 부착하기 위해 포장하는 재질도 기존 비닐에서 종이로 대체 적용하는 연구를 지속해왔고 최근 종이 빨대를 포장하는 포장용 종이까지도 개발, 현재 PTS 인증(재활용성 인증) 획득을 추진 중"이라면서 "해당 제품이 본격 상용화되면 종이 빨대 및 기타 포장재를 모두 종이로 적용, 비닐 및 플라스틱 등 화학소재는 일절 사용하지 않은 '100% 에코 패키지'를 선보이게 될 것으로 기대된다"고 전했다.

