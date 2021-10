국민의힘 2차 컷오프, 1위보다 치열한 '4위 싸움'

6~7일, 당원투표·여론조사 진행

4위 티켓 놓고 5명이서 경쟁

[아시아경제 금보령 기자] 8일 발표하는 국민의힘 대선 경선 2차 컷오프 결과의 최대 관심사는 '4위' 자리를 누가 차지하느냐이다. 국민의힘은 현재 8명인 후보를 4명으로 추리기 위한 여론조사와 당원투표를 6일부터 이틀간 진행한다. 윤석열·홍준표·유승민 후보가 사실상 1~3위를 차지할 것으로 확실시 되는 가운데 원희룡·최재형·하태경·황교안·안상수 등 5명 중 1명만 살아남을 수 있다.

2차 컷오프는 당원투표 30%와 여론조사 70%로 진행된다. 1차 컷오프 당시 당원투표 비중이 20%였는데 이 비율이 10%포인트 늘어났다. '당심'이 변수로 작용할 수 있다는 의미다. 또 1차 컷오프 때는 일부 책임당원을 표본 조사했으나 이번에는 책임당원 전원이 모바일과 ARS(자동응답) 투표에 참여할 수 있게 됐다. 이준석 당 대표 취임 전후로 5월31일부터 지난달 27일까지 신규 책임당원이 약 23만명이나 늘어난 부분도 있어 결과를 가늠하기 어려워졌다는 분석이 나오고 있다.

대선주자들은 막판 당심을 잡기 위해 6일 오후 진행되는 당 지도부의 '이재명 대장동 게이트 특검 촉구' 기자회견에도 참석해 힘을 보탠다. 원희룡 전 제주도지사는 이날 페이스북을 통해 "3선 국회의원과 재선 광역도지사로서 경험이 풍부합니다"라며 준비된 인물임을 강조했고. 최재형 전 감사원장은 1차 컷오프에서 탈락한 장기표 전 후보와 손잡고 서울 광화문에서 '이재명 사퇴 촉구 성토대회'를 열었다. 황교안 전 미래통합당(국민의힘 전신) 대표는 이날부터 부정선거 신고센터를 운영하는 등 강경 보수층을 공략했고, 하태경 의원은 전일 6차 TV토론회에서 '홍준표 저격수'로서 존재감을 나타내는 전략을 택하는 등 4위 생존 경쟁을 벌이고 있다.

무난한 컷오프 통과가 예상되지만 윤석열 전 검찰총장과 홍준표 의원 간 1위 다툼도 관심사다. 두 후보가 오차범위 내에서 1~2위를 엎치락뒤치락하고 있어 당심이 어느 쪽으로 갈지 예측하기 어렵다. 특히 11월5일에 있을 본경선에서는 당원투표 비중이 50%까지 올라갈 예정이라 이번 결과가 더욱 중요해진 상황이다. 홍 의원은 이날 CBS 라디오에 출연해 "사실 1~2등은 이번에는 별로 의미가 없다"며 "30% 당원투표 성향만 보면 된다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr