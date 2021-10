[인사] 신세계그룹

◇신세계

◆대표이사 내정

▶손영식 신세계 대표이사 겸 상품본부장

◆부사장 승진

▶임훈 신세계 영업본부장 겸 강남점장

◆전무 승진

▶김낙현 신세계 아트앤사이언스(Art&Science) 점장

▶조인영 신세계 라이프스타일담당

◆상무 승진

▶김대호 신세계 재무담당

▶김정환 신세계 뉴 리테일(New Retail)담당

▶이성환 신세계 영업전략담당

▶권영규 신세계 문화담당(전문임원)

▶황호경 신세계 갤러리담당(전문임원)

◆상무보 승진

▶황형준 신세계 하남점장

▶김경환 신세계 아라리오점장

▶신상화 신세계인터내셔날 재무담당

◇신세계인터내셔날

◆대표이사 내정

▶이길한 신세계인터내셔날 총괄대표이사 겸 패션부문대표이사 겸 코스메틱부문대표이사

◆상무 승진

▶최경원 신세계인터내셔날 패션부문 4사업부장(옛 국내패션 2사업부)

◆상무보 승진

▶김범수 신세계인터내셔날 지원담당

◇신세계디에프

◆전무 승진

▶양호진 신세계디에프 영업본부장

◆상무보 승진

▶이희재 신세계디에프 인사담당

◇신세계센트럴시티

◆전무 승진

▶이정철 신세계센트럴시티 개발본부장 겸 개발담당

◆상무 승진

▶이승우 신세계센트럴시티 디자인담당

◇신세계까사

◆대표이사 내정

▶최문석 신세계까사 대표

◆상무보 승진

▶김찬후 신세계까사 지원담당

▶김현진 신세계까사 마케팅담당

◇백화점부문

◆상무 승진

▶서정모 백화점부문 재무기획팀 담당임원

◆상무보 승진

▶서민성 백화점부문 코스메틱팀장

◇이마트

◆전무 승진

▶최택원 이마트 판매본부장

◆상무 승진

▶최진일 이마트 그로서리총괄 겸 신선1담당

▶박창현 이마트 차세대혁신담당

▶이두섭 이마트 개발담당

◆상무보 승진

▶이선근 이마트 라이프담당

▶이재범 이마트 판매1담당

▶이호준 이마트 판매2담당

▶이형순 이마트 트레이더스 프레시(Traders Fresh) 담당

▶고진배 이마트 트레이더스 논 프레시(Traders Non-Fresh) 담당

▶송태승 이마트 노사담당

◇대외협력본부

◆부사장 승진

▶정동혁 대외협력본부장

◆전무 승진

▶김민규 대외협력본부 정책지원담당 겸 홍보담당

◇SSG.com

◆상무 승진

▶안철민 SSG.com SCM본부장 겸 SCM운영담당

▶이은주 SSG.com 로지스틱스(Logistics) 플랫폼담당

◆상무보 승진

▶신정훈 SSG.com 서비스개발담당

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr