▶이재현(전 단국대 치대학장) 씨 별세, 이장호(한국교통대 교수)·이은경(OCBC그룹 부문장)·이우경(재미) 씨 부친상, 문제윤(신용보증기금 부장)·김대홍(재미) 씨 장인상, 전미선(아시아나항공 부장) 씨 시부상, 이재정(경기도교육감) 씨 형제상 = 1일 오전, 서울대병원 장례식장 6호실, 발인 4일 오전 8시, 장지 대한성공회 서울대성당. 02)2072-2022

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr