'유동규-이재명' 집중 타격하는 野… "도의적 관리 책임으로 끝날 일 아냐"

국감에서 이재명-대장동 공세 나설 예정

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] '대장동 의혹'의 핵심 인물로 꼽히는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 비리 의혹이 제기되자 야권이 여권 유력주자인 이재명 경기도지사와의 연관성을 강조하며 '이재명 때리기'에 돌입했다. 야권은 유 전 본부장이 이 지사의 최측근으로 활동해던 사실을 지적하며, 의혹이 사실로 드러날 경우 이 지사 역시 책임을 면할 수 없다는 주장을 펴고 있다.

김기현 국민의힘 원내대표는 1일 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 "이 지사는 유 전 본부장이 측근이 아니라고 잡아떼지만 대장동 개발 관심 쏠리던 시기에 한 언론보도에서 유 전 본부장은 이 지사 측근으로 소개한 바가 있다"고 꼬집었다. 그는 "녹취가 있다는 보도 내용이 사실이라면 이 지사가 대선 자금을 모으기 위해 검은 돈거래가 오간 것이라는 합리적 의문이 생긴다"고도 언급했다.

판교대장동게이트 진상규명 TF에서 활동중인 윤창현 국민의힘 의원은 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "천화동인의 법적 소유주는 김만배씨인데 실질적인 수익은 유 전 본부장이 가져갔다는 제보를 받았다"고 소개했다. 유 전 본부장이 실제 수익을 챙기기 위해 민간기업에 특혜를 제공했다는 것이다. 이 경우 이 지사의 관리 책임이 돌아간다. 이 지사도 전날 민주당 경선 후보 TV토론에서 유 전 본부장에 대해 "측근은 아니다"면서도 "(비위에 연관될 경우) 정치적 책임을 질 것"이라고 밝혔다.

이와 관련해 대장동 TF 관계자도 본지 통화에서 "유 전 본부장은 이 지사의 오른팔로 도시개발 때도 전권을 휘둘렀고 캠프에서도 일했는데, 최측근을 이제 와 모른다고 하는 것은 비정하다"며 "측근이 아닌 사람에게 성남시 최대 치적을 맡기겠냐"고 말했다. 이 관계자는 "유 전 본부장은 이미 꼬리가 아니라 몸통에 붙어 있는 팔다리"라며 "(혐의가 드러난다면) 도의적 관리 책임으로 끝날 일이 아니라고 본다"고 강조했다.

이외에도 국민의힘은 권순일 전 대법관이 김만배 화천대유 대주주를 여러 차례 만난 것에 주목하고 있다. 국민의힘 대선주자인 하태경 의원은 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에서 "권 전 대법관과의 관계가 더 핵폭탄"이라며 "(이 지사가) 김만배를 통해 권순일 재판 로비 내지 거래를 시도한 정황이 있다"고 꼬집었다.

TF에서 활동 중인 박수영 국민의힘 의원은 사업 설계 자체에 문제를 제기하기도 했다. 이 지사는 민간기업인 화천대유가 고수익을 가진 것과 관련해 ‘리스크 감수에 따른 정당한 보상’이라는 주장을 펴왔다. 이에 대해 박 의원은 당시 사업에 참여했던 컨소시업의 사업계획서 등을 분석하면서 "입지조건이 좋고 수요가 높아 사업성이 좋고 리스크는 낮다고 평가했다"고 지적했다. 또한 토지보상이나 인허가 리스크, 예상 수익률 모두 성남도시개발공사를 통해 최소화될 수 있었다고 지적했다. 박 의원은 "이 지사가 주장하는 민간이 감수했다는 리스크는 이미 사업 공모 때부터 해소되었던 것"이라고 강조했다.

한편 국민의힘은 이날부터 시작되는 국회 국정감사에서 이 지사 및 대장동 의혹과 관련한 제보 사항들을 공개하고 여당을 향해 집중 공세에 나설 예정이다. 국민의힘 관계자는 "오늘부터 국정감사가 시작됐기 때문에 당력을 총집중해서 이재명 게이트로 몰고 갈 계획"이라며 "국정감사에서는 의원 면칙 특권이 있어 당으로 제보된 사항들을 모두 공개할 수 있다. 이를 통해 이 지사와 여당을 쎄게 압박해나갈 것"이라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr