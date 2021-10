기업 10곳 중 6곳 “디지털 전환 진행·계획 중”

응답자 77.2% “기업 교육 디지털 전환 필요하다”

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 장기화로 기업의 디지털 트렌스포메이션이 확산하는 가운데 국내 기업의 61.8%가 디지털 전환을 진행중이거나 계획중인 것으로 나타났다.

휴넷(대표 조영탁)은 이 같은 내용을 담은 '2021 기업 교육 디지털 전환 현황' 조사 결과를 1일 발표했다.

이번 조사는 기업 교육 담당자를 대상으로 진행됐다. 한국기술교육대 이진구 교수 연구팀과 휴넷 에듀테크연구소가 공동으로 진행했으며 국내 기업 149개사가 참여했다.

소속 회사가 '디지털 트랜스포메이션'을 하고 있는지에 대한 질문에 61.8%가 현재 디지털 전환을 진행중이거나 계획중이라고 응답했다. 기업 규모 별로 살펴보면 대기업(78.6%), 중견기업(41.6%)가 '진행중'을 1위로 꼽았다. 중소기업은 '계획중'과 '계획없음' 비중(37.1%)이 동일하게 가장 높아 기업 규모에 따라 비즈니스 차원의 디지털 전환에 차이가 있는 것으로 나타났다.

기업 교육 분야 디지털 전환 필요성에 대해서는 77.2%가 필요하다고 답했다. 이는 기업 규모와 상관없이 고루 높게 나타났다.

응답 기업의 56.4%는 직원 교육의 디지털 전환을 진행중이거나 계획중인 것으로 나타났다. 기업의 디지털 전환이 비즈니스뿐만 아니라 직원 교육에까지 영향을 미치고 있는 것으로 확인됐다.

직원 교육에서 가장 많이 활용하는 디지털 학습방법은 '이러닝'(27.5%) '실시간 비대면 교육'(23.5%) '빅데이터 기반 스마트 러닝'(6.7%) '실시간 비대면 코칭·멘토링'(6.7%), '마이크로 러닝'(5.4%) 순으로 나타났다. 메타버스, 증강현실(AR)·가상현실(VR), 러닝저니, 하이브리드 러닝 등이 새로운 디지털 학습방법으로 주목 받고 있으나 아직 활용도는 높지 않은 것으로 분석됐다.

기업이 직원 교육에서 가장 필요하다고 생각되는 디지털 영역으로는 '빅데이터 구축' '인공지능(AI) 기반 학습' '짧은 동영상 콘텐츠' '콘텐츠 큐레이션' '대시보드 개발'을 꼽았다.

조영탁 휴넷 대표는 “기업들이 교육에 이러닝과 라이브 강의를 도입하고 데이터 기반 교육 플랫폼이나 솔루션 구축 등 디지털을 적극 활용하고 있다”라며 “코로나가 앞당긴 디지털 전환으로 기업 교육 분야도 디지털 수요가 계속 증가할 것으로 보인다”라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr