이낙연 "기본소득 안해서 양극화됐나" vs 이재명 "짜장면 좋다고 짬뽕 싫어하는 것 아냐"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사와 이낙연 전 대표가 28일 양극화 해소 방안의 하나로 기본소득을 논하면서 공방을 벌였다. 이 전 대표는 이 지사의 기본소득 주장에 대해 "김대중, 노무현, 문재인 정부에서 기본소득을 하지 않아 양극화가 됐다는 말이냐"고 쏘아붙였고, 이에 대해 이 지사는 "짜장면을 좋아한다고 짬뽕을 싫어하는 것이 아니다"라면서 "선별도 필요하고 보편도 필요하다"고 맞섰다.

이날 저녁 SBS주관으로 열린 민주당 대선 후보자 토론회에서 이 전 대표는 이 지사의 '기본소득' 공약에 대해 "양극화 완화를 위해 기본소득이 필요하다고 하는 데에 여전히 동의할 수 없다"고 말했다. 그는 "부자나 가난한 사람 모두 똑같이 거둬서 나눠주는 것이 어떻게 양극화를 완화하는지 동의할 수 없다"고 비판했다.

이 지사는 "하나만 보고 둘은 안본 것"이라고 지적했다. 이 지사는 "새로운 재원을 만들어가는데 부자는 세금만 내고, 가난한 사람은 혜택만 받는 방식이면 복지는 늘어나지 않는다"며 "이는 복지의 함정"이라고 받아쳤다. 그는 "가난한 사람을 돕기 위해 세금을 더 내라고 하면 누가 내겠는가"라며 "모두가 혜택을 볼 수 있는 방식으로 해야 조세저항이 완화된다"고 했다.

이 지사는 "세금 중 탄소세는 저항 때문에 어렵다. 토지보유세도 해야하는데 못하고 있는데 이런 경우 세금을 부과하되 공평하게 나누면 용이하다"고 설명했다.

그러자 이 전 대표는 "그런 말대로라면 김대중, 노무현, 문재인 정부가 기본소득을 안했기 때문에 그렇다(양극화 효과가 없었다)는 것이냐"고 따졌다.

이에 이 지사는 "짜장면을 좋아한다고 짬뽕을 싫어하는 게 아니다. 선별도 필요하고 보편도 필요하다"고 했다. 그는 "미래 직업이 사라질 수 있기 때문에 최저선 소득을 보장해야 된다는 것이 노벨경제학자 분들의 주장"이라며 글로벌 디지털 최고경영자(CEO)들도 기본소득을 도입하자고 한다고 강조했다.

이 지사는 대답하는 중간 이 전 대표가 말을 끊으며 반박하려고 하자, "잠시만 있어보시라. 제가 말하는 중에는 양보해달라"며 사뭇 긴장감이 돌았다. 이 전 대표는 "이 지사한테 하도 당해서 그렇다"고 말한 뒤 두 후보는 함께 웃어 넘겼다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr