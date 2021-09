대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대

대기업집단 33개 중 고용률 준수 4개 불과

금호아시아나 등 주요 대기업집단 2%대

삼성전자 5년간 고용부담금 748억 납부 1위

송옥주 "부담금 납부보다 고용률 준수" 촉구

[세종=아시아경제 문채석 기자] 국내 대기업집단의 장애인 의무고용 이행비율이 2%대에 머무른 것으로 나타났다.

28일 국회 환경노동위원회 소속 송옥주 더불어민주당 의원실이 고용노동부로부터 받은 자료에 따르면 국내 상위 대기업집단의 장애인 의무고용 이행비율은 2.38%로 33개 대기업집단 중 4곳만 고용의무를 준수하고 있다. 장애인 의무고용률을 이행한 집단은 롯데, 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 80,300 전일대비 1,300 등락률 -1.59% 거래량 108,308 전일가 81,600 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “현대백화점, 4분기 중 신사업 손익분기점 넘길 것”'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나[포토] 현대백화점, 해외 프리미엄 가방·스니커즈 한곳에… close , 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 26,750 전일대비 850 등락률 +3.28% 거래량 460,844 전일가 25,900 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 투키디데스의 함정에 빠진 韓기업들대우조선, 하이에어코리아와 선박용 탄소포집·저장 장치 기술 공동개발 성공대우조선해양, LNG운반선 4척 수주로 수주목표 초과달성 close , 포스코 등이었다.

장애인 고용촉진법에 따르면 상시 50인 이상의 근로자를 고용하는 사업주는 상시근로자의 3.1% 이상을 장애인으로 고용해야 한다.

금호아시아나(1.96%), 삼성(1.93%), 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 35,600 전일대비 150 등락률 +0.42% 거래량 385,779 전일가 35,450 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 한화, 한화시스템에 구미사업장 자산양도한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급"기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축 close (1.91%), 하림 하림 136480 | 코스닥 증권정보 현재가 2,910 전일대비 30 등락률 -1.02% 거래량 435,690 전일가 2,940 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 외인, 기관이 조용히 매수하는 비밀스러운 이 종목 공개!브레인즈컴퍼니 성공적인 코스닥 상장! 같이 챙겨야 할 핵심주는?[e공시 눈에띄네]코스닥-9일 close (1.82%), 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 3,900 등락률 +3.98% 거래량 90,359 전일가 98,100 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 두산, 계열사 2곳에 총 160억원 출자총수 직접 소매걷은 '국가대표' 협의체…"수소 생태계 경쟁력 높일것"(종합)"기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축 close (1.42%) 등 주요 대기업집단은 장애인 고용률이 2%에도 미치지 못했다. 대우건설(0.84%), 대림(0.8%), 한국투자금융(0.72%) 등은 고용률이 0%대에 머물러 장애인 고용의무이행이 시급한 것으로 나타났다. 대우건설은 산재사망사고가 자주 일어나는 건설 업종으로 고용노동부가 주시하는 업체다.

가장 많은 장애인고용부담금을 납부한 기업은 삼성전자로 지난해 214억원을 비롯해 최근 5년간 총 748억원을 냈다. 5년 연속 1위였다. SK하이닉스 284억원, 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,700 전일대비 550 등락률 -1.61% 거래량 3,116,497 전일가 34,250 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 전사 IT 시스템 AWS 클라우드 전환 완료…"전세계 대형 항공사 최초"투키디데스의 함정에 빠진 韓기업들보호무역 기조에도 정부는 규제 강화만 close 273억원, 국민은행 202억원, 하나은행 191억원, 연세대 190억원, 우리은행 180억원, LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 6,000 등락률 -4.33% 거래량 1,601,311 전일가 138,500 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 국내 최초 '고온살균' 상하좌우 정수기 출시"탈모 치료 의료기기 만들다 자격증까지 땄죠""방문객 안내는 기본, 광고·보안까지"…LG전자, 안내로봇 신제품 출시 close 152억원, 신한은행 112억원, 홈플러스 100억원 등이 뒤를 이었다.

송 의원은 "여전히 장애인 고용보단 부담금 납부로 해결하려는 기업들이 많다"며 "중소기업보다 상대적으로 여력이 있는 대기업이 보다 적극적인 자세로 장애인 의무고용률을 준수하기 위해 노력해야 한다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr