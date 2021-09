신한카드 "'마이빌앤페이' 첫 신청하고 명품백 받으세요"

마이빌앤페이 통한 지방세 납부고객 전원 2천 마이신한포인트 적립

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 마이빌앤페이로 전자청구서를 처음으로 신청하는 고객과 지방세 즉시납부 고객을 대상으로 경품과 포인트를 지급하는 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

오는 10월 31일까지 마이빌앤페이 전자청구서를 처음으로 신청하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 루이비통 숄더백 네오노에 모노그램(1명), 아이패드 프로(iPad Pro) 12.9형(1명), LG 시네빔 프로젝터(1명), 발뮤다 더 퓨어 공기청정기(1명), 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1매(200명)를 지급한다. 또 행사 대상 전원에게 1000 마이신한포인트를 동시에 지급한다.

행사 기간 내 마이빌앤페이를 통해 지방세를 즉시 납부하는 모든 고객을 대상으로 2000 마이신한포인트를 지급하는 이벤트도 마련했다.

신한카드 마이빌앤페이는 신한페이판에서 가입·이용할 수 있으며, 지방세 청구서를 신청하면 신청월 기준 익월부터 발행하는 청구서를 받아 볼 수 있고 즉시납부도 가능하다.

