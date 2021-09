"中과학자들, 동굴 박쥐에 전염력 강한 '변종 코로나' 전파 계획…美에 160억 연구비 지원 요청도"

[아시아경제 황수미 기자] 중국 과학자들이 코로나19 발생 이전에 전염성이 강한 변종 코로나바이러스를 동굴 박쥐에 전파하겠다는 계획을 세웠던 것으로 알려졌다.

이들은 트럼프 행정부 산하 기관에 연구비 지원을 요청했지만, 이 기관은 위험성을 이유로 거절했다.

21일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프에 따르면 코로나19 기원 조사를 위해 전 세계 과학자들이 만든 웹 기반 조사팀 드래스틱(Drastic)은 이러한 내용의 문서를 공개했다.

보도에 따르면 중국 우한연구소 과학자들은 코로나19가 처음 발생하기 18개월 전 박쥐 코로나바이러스의 새로운 '키메라 스파이크 단백질'을 포함한 피부 침투 나노입자를 윈난성의 동굴 박쥐에 전파할 계획을 세웠다.

이들은 또 인간을 더 쉽게 감염시킬 수 있도록 유전적으로 강화된 키메라 바이러스를 만들 계획을 세웠다고 매체는 전했다. 이후 미국 국방부 산하 국방고등연구계획국(DARPA)에 연구비 1400만 달러(160여억 원) 지원을 요청하기도 했다.

이 요청서는 우한연구소와 밀접하게 일했던 피터 다작 '에코헬스 얼라이언스' 대표가 제출한 것으로 드러났다. 이 연구팀에는 '박쥐 우먼'으로 불리는 우한연구소 소속 스정리 박사도 포함됐다.

그러나 당시 DARPA는 "지역 사회를 위험에 빠뜨릴 것이 명백하다"는 등 위험성을 이유로 자금 지원을 거절했다.

문서에 따르면 연구팀은 또 당시 박쥐 코로나바이러스에 인간 특유의 분절 부위(cleavage sites)를 삽입하고 싶어했다.

현재 델타 변이가 강력한 전염력을 갖게 만든 유력한 후보 중 하나로 꼽히는 요인이 바이러스의 스파이크 단백질 내 '퓨린분절부위(furin-cleavage site)'다.

퓨리분절부위 변이는 알파와 델타 변이에서 모두 나타나는데, 홍콩대 공중보건대학 옌리멍 박사는 이를 두고 자연적으로는 만들어질 수 없다며 코로나19가 우한 연구소에서 기원했다는 의혹을 제기한 바 있다.

한편 익명을 요청한 세계보건기구(WHO) 코로나19 연구원은 "두려운 부분은 그들이 전염성 키메라 메르스(MERS·중동호흡기증후군) 바이러스를 만들고 있었다는 것"이라며 "이러한 바이러스의 치사율은 30% 이상으로 사스코로나바이러스-2보다 최소 10배 이상 치명적이다"라고 밝혔다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr