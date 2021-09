최근 3년 새 '명절 연휴 119 장난 신고' 급증

장난 전화 총 56건 접수, '18년 16건·'19년 12건·'20년 28건

[아시아경제 라영철 기자] 최근 3년 새 명절 연휴에 119 긴급 신고 장난 전화가 급증한 것으로 나타났다.

국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 오영환 의원(의정부시 갑)이 21일 소방청으로부터 받은 자료에 따르면, 최근 3년간 명절 연휴 119 긴급 신고 장난 전화는 총 56건이며, 2018년 16건에서 지난해 28건으로 75%가 증가했다.

년도 별로는 2018년 16건(설 2.15~2.18, 추석 9.22~9.26), 2019년 12건(설 2.2~2.6, 추석 9.12~9.15), 2020년 28건(설 1.24~1.27, 추석 9.30~10.4)이다.

지자체 중 경기도가 18건으로 가장 많았고, 이어 경북 16건, 서울시 10건, 경남 7건, 전북 5건 순이다.

한편, 최근 3년간 명절 연휴 119 긴급 출동 신고 건수는 총 31만 1477건이며, 화재 2만 5335건, 구조 4만 3248건, 구급 19만 5240건, 대민 출동 및 기타 4만 7654건이다.

오 의원은 "장난 전화로 인해 긴급한 상황을 놓칠 수 있다"고 지적하며 "국민 안전을 위해 많은 관심과 협조가 필요하다"고 강조했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr