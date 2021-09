北, 우리나라 SLBM 기술 평가절하…"속내 주시" 경고도

장창하 국방과학원장, 조선중앙통신서 밝혀



[아시아경제 차민영 기자] "남조선이 공개한 자국 기술의 잠수함발사탄도미사일(SLBM)은 전쟁에서 효과적인 군사적 공격 수단으로는 될 수 없을 것이다."

장창하 국방과학원장은 20일 조선중앙통신에 공개한 '남조선의 서투른 수중발사탄도미사일'에서 지난 15일 우리나라의 첫 SLBM 잠수함 시험발사를 평가절하했다.

장 원장은 "전략 전술적인 가치가 있는 무기로 위협적인 수단으로 받아들일 단계는 아니다"라면서 "남조선이 공개하고 크게 광고한 미사일이 수중발사탄도미사일이라고 볼 때 초보적인 걸음마 단계 수준에 불과한 것으로 평가한다"고 말했다.

SLBM 시험발사 장면도 세세히 분석했다. 그는 "수중무기와는 거리가 먼 쉽게 말해 제 모양새를 갖추지 못한 어딘가 부실한 무기"라며 "분명 잠수발사 탄도미사일이 아니었다. 사거리가 500㎞ 미만인 전술탄도미사일로 판단한다"고 단언했다.

특히 "발사체에 접이식 날개를 붙였다는 것만으로도 초보적인 단계에 있음을 알 수 있다"며 "복잡한 유체 흐름 해석을 비롯한 핵심적인 수중발사기술을 아직 완성하지 못하고 있다는 것"이라고 주장했다. 이는 남측이 북한을 앞지르고 공식적으로 세계에서 SLBM 7번째 운용국이 된 것에 대한 불만 어린 시각으로 풀이된다.

북한은 SLBM을 2015년 '북극성-1형'과 2019년 '북극성-3형' SLBM 수중 시험발사에 성공한 데 이어 지난해 10월 '북극성-4ㅅ', 지난 1월 '북극성-5ㅅ' 등 신형 SLBM을 열병식에서 공개한 바 있지만, 아직 잠수함에서 직접 SLBM을 시험 발사하지는 않은 것으로 알려졌다.

장 원장은 "우리도 역시 이러한 (개발) 과정을 다 거쳤다"며 "우리 국가를 포함한 세계 잠수함발사탄도미사일 보유국들의 수중발사탄도미사일들은 대부분 회전분출구에 의한 추진력 벡토르조종을 실현한다"고 주장했다.

북한은 우리 군의 무기 개발에 대한 경계도 잊지 않았다. 그는 "남조선이 잠수함 무기체계 개발에 집착하고 있다는데 주의를 돌리며 그 속내를 주시해보고 있다"며 "더욱 긴장해질 조선 반도의 군사적 긴장을 예고하게 하며 동시에 우리를 재각성시키고 우리가 할 바를 명백히 알게 해준다"고 덧붙였다.

우리나라가 독자 개발한 SLBM 잠수함 발사시험은 지난 15일 처음 성공했다. SLBM은 지난 8월 13일 해군에 인도된 도산안창호함(3000t급)에 탑재돼 수중에서 발사됐으며, 계획된 사거리를 비행해 목표 지점에 정확히 명중했다. SLBM의 잠수함 발사시험 성공은 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스, 인도 등에 이어 세계 7번째다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr