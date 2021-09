홍콩 친중 정치인 “3월에 시노백 맞았는데 항체 안 생겨”

[아시아경제 전진영 기자] 중국산 코로나19 백신 시노백을 두 차례 접종한 홍콩 친중 정치인이 최근 검사 결과 항체가 하나도 없는 것으로 나타나 화이자 백신으로 부스터 샷을 맞았다.

17일 현지 언론에 따르면 레지나 입(葉劉淑儀) 신민당 주석은 이날 라디오에서 3월 시노백 백신을 두 차례 맞았으나 지난 13일 검사 결과 항체가 '제로'로 나타나 16일 화이자 백신으로 부스터샷을 맞았다고 밝혔다.

그는 "일정 시간이 흐르면 내 몸에 항체가 남지 않는다는 것"이라며 "일찌감치 백신을 맞았지만 여전히 코로나19에 걸릴 위험이 있고 심지어 다른 이에게 퍼뜨릴 수도 있다"고 강조했다.

그러면서 "우리 딸이 화이자 백신을 맞았기 때문에 나도 화이자 백신을 맞고 싶었다"고 말했다.

입 주석은 홍콩 보안장관 출신으로 현재 홍콩 행정회의 위원이다. 홍콩 정부 고위관리들과 친중 정치인들은 지난 2~3월 시노백 백신을 접종했다. 현재 홍콩 시민은 시노백과 화이자 백신 중 하나를 선택할 수 있다.

블룸버그는 "전세계적으로 시노백 백신 효과를 둘러싼 의문이 제기되고 있다"며 "시노백 백신으로 부스터샷을 맞을 경우 효과가 얼마나 있을지 알 수 없다"고 보도했다.

다만 "시노백 뿐만 아니라 화이자 등 다른 백신도 접종 후 시간이 지나면 효능이 떨어지는 것으로 나타나고 있다"고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr