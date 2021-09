[아시아경제 권해영 기자] 한전KDN은 추석을 맞아 지역 내 취약계층을 지원하는 '사랑나눔' 사회공헌활동을 본사와 전국 14개 사업소에서 동시에 진행했다고 17일 밝혔다.

한전KDN 본사 봉사대는 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 아동복지시설에 방역물품과 생필품, 온누리 상품권 등 약 6000만원 상당액을 기부했다.

전국 사업소에서는 어르신 생필품 나눔행사를 비대면 방식으로 시행하고 취약계층 물품지원 및 무료도시락 제작 지원활동, 보육기자재 지원, 헌혈 등 지역사회 여건에 맞는 다양한 맞춤형 사회공헌활동을 전개했다.

