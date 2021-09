광주 남부소방서, 추석 명절 소방차 길 터주기 훈련

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 추석 명절 맞이 14일 관내 전통시장 2개소(무등시장·봉선시장)를 대상으로 '소방차 길 터주기' 훈련 및 합동 캠페인을 실시했다.

이날 훈련은 유관기관(남구청, 경찰, 의용소방대, 전통시장 상인회)이 참여한 가운데 ▲ 대시민 공감대 확산을 위한 소방차 길 터주기 홍보방송 ▲ 소방차 출동로 장애요인 제거 ▲ 전통시장 주변 불법 주정차 단속 및 계도 ▲ 소방차 길 터주기 홍보물품 배부 등이다.

동승체험에 나선 초등학생 천정우 어린이는 소방차 길 터주기의 중요성을 느낄수 있는 좋은 기회였으며 소방차 출동시 모세의 기적이 일어날 수 있도록 양보운전의 필요성을 새삼 깨달았다고 말했다.

남부소방서 119재난대응단장 고중현은 시장 상인 관계인에게 소방차가 현장까지 신속하게 접근할 수 있도록 한쪽면 주차 등 소방통로에 불법 주정차를 금하고 시민들이 안전한 추석 명절을 보낼 수 있도록 적극적인 협조를 당부했다.

