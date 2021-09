거창 신원초 작은 학교 살리기…LH 공공임대 주택 사업 설명회

건설 중인 LH 공공임대 주택에 관한 설명



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군 신원면 신원초 작은 학교 살리기 및 LH 공공임대 주택 사업 설명회가 16일 목요일 오후 8시부터 온라인으로 방송된다.

신원초등학교-거창군-한국토지주택공사가 협업으로 마련한 이 자리에서는 신원 신바람 교육과정 소개, 현재 신원면에 건설 중인 LH 공공임대 주택에 관한 설명, 사전 질의에 대한 응답, 실시간 묻고 답하기의 내용으로 방송이 진행될 예정이다.

유튜브를 통해 생방송으로 진행되며, 참여 방법은 신원초 홈페이지 배너 또는 네이버 밴드와 유튜브에 ‘신원초작은학교살리기’를 검색하면 관심이 있는 누구나 참여를 할 수 있다.

신원초는 작년 8월부터 본격적으로 작은 학교 살리기 사업을 해 신원 신바람 위원회를 구성하여 운영해 서울 광화문 프레스센터 국제회의장에서 전국단위 설명회도 했다.

해외 수학여행 및 영어마을 캠프, 전교생 장학금과 전 입학생 특별 장학금, 교육비 ZERO, Non-GMO 친환경 급식, 중학교 진학 시 통학비 전액 지원 등 파격적인 공약을 내세워 적극적으로 학생을 유치했으며 현재 전·입학 가정을 위한 LH 공공임대 주택이 건설 중이다.

