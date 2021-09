홍남기 "금리인상 한 번으로 안 끝날 것…대책 보강"

[아시아경제 김진호 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 7일 "기준금리가 인상됐지만 한 번으로 끝나지 않을 것 같다"며 금융 취약계층 등을 대상으로 관련 대책을 점검하겠다고 말했다.

홍 부총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 '금리 인상에 선제적으로 대응할 필요성이 있지 않으냐'는 더불어민주당 양경숙 의원의 질의에 이같이 답했다.

홍 부총리는 "작년과 올해 코로나19 위기 대응을 하면서 기업들의 대출도 굉장히 늘었고 정부 부채 역시 마찬가지로 늘었다"며 "그간 역대 최저금리로 유지해왔기 때문에 앞으로 금리 인상에 대한 부담이 더 커질 수 있다"고 우려했다.

이어 "정부도 취약계층에 대해서 서민 정책금융을 늘린다든가, 영세 자영업자와 소상공인에 대한 정책금융을 늘린다든가, 상환 부담을 줄여준다든가 해서 여러 대책을 강구하고 있다"고 덧붙였다.

