하반기 알루미늄·코로나·탄소중립주 퀀덤점프

[아시아경제 박지환 기자] 올해 하반기 국내 주식시장에서는 알루미늄, 코로나19, 탄소중립 관련주들이 초강세를 보인 것으로 나타났다.

6일 한국거래소에 따르면 하반기(7월1일~9월3일) 코스피에서는 조일알미늄 조일알미늄 018470 | 코스피 증권정보 현재가 2,830 전일대비 40 등락률 +1.43% 거래량 22,688,569 전일가 2,790 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 모더나 백신 부스터샷 승인 가능성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??[특징주]조일알미늄, 2차전지 소재기업 재평가…양극박 원자재 공급량 8배 확대셧다운제 폐지?? 신작 게임 공개?? 게임 관련 상승 직전 핵심株 공개!! close (182.7%), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 312,500 전일대비 22,500 등락률 -6.72% 거래량 1,412,288 전일가 335,000 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 기관 물량 출회 앞두고 外人 투심 쏠리는 대형새내기주SK, 최태원 취임 후 반도체·배터리·바이오로 퀀텀 점프외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여 close (111.4%), 삼아알미늄 삼아알미늄 006110 | 코스피 증권정보 현재가 31,100 전일대비 4,950 등락률 +18.93% 거래량 5,704,960 전일가 26,150 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]삼아알미늄, 마지막 남은 2차전지 '보석' 알루미늄박…리레이팅 가속화 2차전지 의심없는 질주 "소외된 알루미늄박서 투자 기회 찾아라"알루미늄 가격 상승!! 알루미늄 역대급 No.1 대장株 공개!! close (93.7%), 세아제강지주 세아제강지주 003030 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 3,000 등락률 -2.08% 거래량 21,447 전일가 144,000 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 "수요 늘고 제품값 강세" 세아제강, 2Q 영업익 700% 이상 늘어세아제강지주, 4000억원 규모의 英 해상풍력 '모노파일' 공장 투자정세균 전 총리 만난 CEO들 "이재용 사면·상속세 현실화 필요해" close (89.7%), 유니드 유니드 014830 | 코스피 증권정보 현재가 146,000 전일대비 3,000 등락률 +2.10% 거래량 234,059 전일가 143,000 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]유니드, 2분기 사상 최대 실적… 탄소포집시장 확대 수혜 전망에↑카카오뱅크 상장 임박! 놓쳐선 안 될 ‘이것’ !"유니드, 실적 호조 기대" close (84.3%) 등 순으로 상승률이 높았다.

조일알미늄과 삼아알미늄은 전기차와 신재생에너지 등 친환경 수요 증가로 알루미늄이 구조적 상승기를 뜻하는 '슈퍼사이클'에 들어선 점이 호재로 작용했다. 특히 수요는 급증하고 있는 반면 탄소배출 규제 등으로 주요 생산국의 공급은 부족해 당분간 알루미늄 가격의 강세가 점쳐진다. 1일(현지시간) 런던금속거래소(LME)에서 알루미늄 현물은 t당 2690달러를 기록했다. 알루미늄 가격이 t당 2600달러를 넘은 것은 2011년 7월 이후 처음이다. 최재호 하나금융투자 연구원은 "알루미늄은 슈퍼사이클 시작점에 서 있다"며 "글로벌 수급 미스 매치로 사이클이 단기간에 끝나지 않을 것으로 보인다"고 말했다.

SK바이오사이언스의 상승세도 눈에 띈다. 지난달 정부는 5년간 2조2000억원을 투자해 국산 코로나19 백신을 개발하고 2025년까지 세계 백신 시장 5위를 달성하겠다는 목표를 내놨다. 정부 정책에 더해 현재 SK바이오사이언스가 개발 중인 코로나19 백신 후보물질 'GBP510'의 임상 3상 허가 소식이 주가에 긍정적인 영향을 줬다는 분석이 나온다.

세아제강지주, 유니드 등 탄소중립 관련주들도 주가 상승률 상위권에 포진했다. 세아는 본업 외에 해상풍력 시장 진출이 호재로 작용했다. 세아는 7월 영국에 3년간 4000억원 규모의 고정식 해상풍력 발전을 위한 하부구조물 모노파일 생산공장 설립 계획을 내놨다. 연간 24만t 규모의 생산 능력을 갖춘 세계 최대 규모의 공장을 만들어 연간 5000억원 이상의 매출을 올리겠다는 것이 세아 측의 청사진이다. 글로벌 칼륨계(가성·탄산칼륨) 시장 점유율 1위사인 유니드는 탄소포집 정책 수혜와 실적 기대감이 작용했다. 금융투자업계에서는 2030년 탄소저감과 2050년 탄소중립 등을 위해 탄소포집은 이제 필수인 시대가 됐다는 분석을 내놓고 있다. 이산화탄소 포집에는 '탄산칼륨'이 주요 원재료로 사용된다.

코스닥에서는 코로나19 관련주들의 상승세가 두드러졌다. 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 43,050 전일대비 1,300 등락률 +3.11% 거래량 14,406,453 전일가 41,750 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 “진원생명과학” 능가할 초대형 바이오 후속株!“티비씨” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다!임상 3상 완료! “진원생명과학” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close (424.5%), 나노씨엠에스 나노씨엠에스 247660 | 코스닥 증권정보 현재가 69,200 전일대비 3,600 등락률 +5.49% 거래량 618,615 전일가 65,600 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 “카카오뱅크” 보다 크다! 챙겨야 할 핵심주![특징주]나노씨엠에스 '투자 경고'에도 연일 강세비추고·뿌리기만 해도 코로나19 99.9% 사멸…공포 커질수록 몸값↑ close (324.6%), 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 67,800 전일대비 13,200 등락률 -16.30% 거래량 3,823,833 전일가 81,000 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 ‘폴더블폰’ 인기 열풍!! 웃음꽃이 핀 부품주!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (275.9%), 세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 30,000 전일대비 1,400 등락률 -4.46% 거래량 122,111 전일가 31,400 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일세종메디칼, 조성환·이재철 각자대표 체제로증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세 close (212.4%), 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 383310 | 코스닥 증권정보 현재가 108,600 전일대비 1,900 등락률 -1.72% 거래량 455,007 전일가 110,500 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소신약 개발 기업으로 재평가된 “애니젠”, 가파른 상승세!“SK바이오사이언스”에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오! close (179.7%) 등의 순으로 수익률이 높았다.

한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 43,050 전일대비 1,300 등락률 +3.11% 거래량 14,406,453 전일가 41,750 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 “진원생명과학” 능가할 초대형 바이오 후속株!“티비씨” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다!임상 3상 완료! “진원생명과학” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 는 올 1월 코로나19 치료 물질인 안트로퀴노놀에 대한 한국, 러시아, 터키, 우크라이나에 대한 독점 제조 및 판매 권리를 확보하고 골든바이오텍과 협력해 코로나19 치료제를 개발 중이다. 나노씨엠에스 나노씨엠에스 247660 | 코스닥 증권정보 현재가 69,200 전일대비 3,600 등락률 +5.49% 거래량 618,615 전일가 65,600 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 “카카오뱅크” 보다 크다! 챙겨야 할 핵심주![특징주]나노씨엠에스 '투자 경고'에도 연일 강세비추고·뿌리기만 해도 코로나19 99.9% 사멸…공포 커질수록 몸값↑ close 는 실내 공기 중 에어로졸 형태로 떠 있는 코로나19 바이러스를 박멸하는 원자외선 파장 기술력이 세계 바이오 학술지에 실린 점이 투자 심리에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다. 상승률 3위인 바이오니아 바이오니아 064550 | 코스닥 증권정보 현재가 67,800 전일대비 13,200 등락률 -16.30% 거래량 3,823,833 전일가 81,000 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 ‘폴더블폰’ 인기 열풍!! 웃음꽃이 핀 부품주!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 탈모 증상 완화 기능성 화장품의 유럽 인증 등록 추진과 자회사 써나젠테라퓨틱스의 코로나19 흡입 치료제 독성 시험 착수 소식이 더해지며 수급이 몰렸다.

세종메디칼 세종메디칼 258830 | 코스닥 증권정보 현재가 30,000 전일대비 1,400 등락률 -4.46% 거래량 122,111 전일가 31,400 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일세종메디칼, 조성환·이재철 각자대표 체제로증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세 close 은 인수합병 이슈로 강세다. 세종메디칼은 벤처기업투자, 경영자문 등이 전문인 타임인베스트먼트에 경영권을 매각했다는 소식에 상승세가 두드러졌다. 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 383310 | 코스닥 증권정보 현재가 108,600 전일대비 1,900 등락률 -1.72% 거래량 455,007 전일가 110,500 2021.09.06 15:10 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소신약 개발 기업으로 재평가된 “애니젠”, 가파른 상승세!“SK바이오사이언스”에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오! close 은 탄소중립 관련주로 분류되는 종목이다. 미세먼지 저감 솔루션, 온실가스 감축 솔루션, 클린룸 케미컬 필터 등을 주요 사업으로 하고 있어 대표적인 탄소중립주로 꼽힌다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr