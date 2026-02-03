본문 바로가기
유니드, 주당 2000원 결산 현금배당 결정

김영원기자

입력2026.02.03 14:22

유니드 는 1주당 2000원의 결산 현금배당을 결정했다고 3일 공시했다.


총 배당 규모는 132억7786만원으로 시가배당률은 2.5%다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
