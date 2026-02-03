유니드, 주당 2000원 결산 현금배당 결정

유니드 유니드 014830 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 2,900 등락률 +3.65% 거래량 30,365 전일가 79,400 2026.02.03 14:35 기준 관련기사 [특징주]유니드, 밸류에이션 재평가 기대감 '강세'[특징주]'美IRA 탄소포집 혜택 확대 기대' 유니드, 6.95%↑[클릭e종목]"유니드, 업황 봄인데 주가는 아직 겨울…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close 는 1주당 2000원의 결산 현금배당을 결정했다고 3일 공시했다.

총 배당 규모는 132억7786만원으로 시가배당률은 2.5%다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



