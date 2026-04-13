[특징주]미·이란 협상 결렬에…남선알미늄 23%↑

미국과 이란 간 종전 협상이 결렬되면서 13일 오전 국내 증시에서 남선알미늄 남선알미늄 close 증권정보 008350 KOSPI 현재가 2,715 전일대비 510 등락률 +23.13% 거래량 118,340,197 전일가 2,205 2026.04.13 10:09 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리는 비결? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 이와중에도 20%대 급등…"전쟁이 호재" 알루미늄주 이틀째 상승세[특징주] 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 금리로 당일 해결 가능 전 종목 시세 보기 을 비롯한 알루미늄 관련주가 강세를 나타내고 있다.

이날 오전 10시3분 남선알미늄은 전장 대비 23.36% 상승한 주당 2720원에 거래되고 있다. 같은 시간 조일알미늄 조일알미늄 close 증권정보 018470 KOSPI 현재가 1,787 전일대비 273 등락률 +18.03% 거래량 56,735,477 전일가 1,514 2026.04.13 10:09 기준 관련기사 종목 선정 다음은 넉넉한 투자금 마련...최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 같은 기회를 더 크게 살리는 비결? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 이와중에도 20%대 급등…"전쟁이 호재" 알루미늄주 이틀째 상승세[특징주] 전 종목 시세 보기 은 16%, 삼아알미늄 삼아알미늄 close 증권정보 006110 KOSPI 현재가 60,200 전일대비 5,000 등락률 +9.06% 거래량 625,677 전일가 55,200 2026.04.13 10:09 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리는 비결? 연 5%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 높아진 변동성에서 찾는 저점매수 기회...4배 투자금을 연 5%대 금리로 이와중에도 20%대 급등…"전쟁이 호재" 알루미늄주 이틀째 상승세[특징주] 전 종목 시세 보기 은 9%대 오름세를 기록 중이다.

이는 미국과 이란 간 첫 종전 협상 결렬 소식으로 중동발 긴장이 재고조되고 알루미늄 수급 불안 우려가 부각된 여파다. 이란 사태 이후 알루미늄 관련주는 중동발 긴장이 고조될 때마다 주가가 뛰었다. 중동 국가들은 전 세계 알루미늄 공급량의 9%를 생산한다.

앞서 미국과 이란은 전쟁 발발 42일 만인 지난 11일 파키스탄에서 전쟁 종식을 위한 대면 협상에 나섰지만, 합의 없이 '노딜'(no deal)로 끝났다. 양측은 호르무즈 해협 개방 문제와 이란 핵 문제에서 이견을 보인 것으로 전해졌다.

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직후 미군은 한국시간 13일 오후 11시부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 시작한다고 밝힌 상태다. 해상봉쇄는 전시 또는 준전시 상황에서 해군을 동원해 적국의 군함이나 상선의 통행을 차단함으로써 적국의 보급로를 끊는 조치로, 국제법적으로 전쟁행위로 간주된다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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