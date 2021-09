CJ온스타일, 신입사원 채용설명회…“모바일 라이브로 만나요”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일이 하반기 신입사원 채용에서 모바일 라이브로 지원자들과 만난다. CJ ENM 커머스부문은 오는 16일 오후 3시 CJ온스타일 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 하반기 신입사원 채용설명회를 라이브 방송으로 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 방송의 진행은 새내기 쇼호스트가 맡을 예정이며, 채용 담당자와 직무 담당자가 함께 참여한다. 제품 대신 모집 직무를 판매한다는 라이브커머스 형식을 바탕으로 전반적인 채용 과정 및 직무별 역할, 특징 등을 상세히 설명할 예정이다.

특히 지원자들이 채용 관련 궁금한 사항을 채팅으로 질문하면 실시간으로 담당자들이 답변해줄 예정이며 실제 라이브커머스 방송처럼 생방송 중 추첨 이벤트도 진행하면서 호응도를 높일 계획이다.

CJ ENM 커머스부문 하반기 신입사원 모집 서류 접수는 오는 26일까지 CJ그룹 채용 홈페이지 및 모바일 홈페이지를 통해 가능하다. 지원 자격은 22년 2월 졸업자를 포함한 국내외 대학 학사 학위 이상 소지자다. 서류 전형 합격자들은 테스트 전형과 면접, 직무수행능력평가 등을 거쳐 2022년 1월 입사한다. 코로나19 상황을 감안해 테스트 전형과 면접 등은 비대면 온라인 방식으로 진행할 예정이다. 모집 직무는 MD(패션), MD(식품/리빙), 마케팅, Data Science, 영업관리, SCM 등 총 6개 부문이다.

CJ ENM 커머스부문 채용 담당자는 “CJ온스타일만의 역량과 라이브커머스에 익숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 트렌드를 반영해 이색 채용설명회를 기획하게 됐다”며 “지원자들이 한 발 앞서 회사의 주요 사업도 경험해보고, 소중한 정보도 얻을 수 있는 기회가 될 수 있길 바란다”고 말했다.

