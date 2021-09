[아시아경제 이창환 기자] 미국 워싱턴DC 거리에서 4일(현지시간) 총격 사건이 발생해 3명이 숨지고 3명이 다쳤다고 현지 언론이 보도했다.

보도에 따르면 이날 오후 7시30분께 워싱턴DC 북서부 브라이트우드파크 지역 한 거리에서 검은색 승용차를 탄 일당이 한 무리의 사람들을 향해 여러 차례 총을 쏘고 달아났다.

이 사고로 6명이 부상해 병원으로 옮겨졌으나 3명이 숨졌다. 나머지 부상자 3명은 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

현재까지 사상자들의 정확한 신원과 나이는 밝혀지지 않았다.

워싱턴DC 경찰 관계자는 "범인들이 누군가를 타깃으로 정해 총을 쏜 것 같다"며 "범인 검거를 위해 주민들의 협조를 요청한다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr