"대세는 샤인머스캣 선물세트" 이마트, 물량 40% 늘리고 가격 20% 낮췄다

[아시아경제 김유리 기자] 이마트는 추석을 맞아 샤인머스캣 선물세트 기획 물량을 지난해 추석보다 40% 이상 대폭 늘리고, 주요 선물세트 가격도 최대 20% 가량 낮췄다고 5일 밝혔다.

이마트는 "포도 바이어가 올 3월부터 200~300여개 농가를 방문하는 등 사전 조사에 적극 나섰다"며 "그 결과 경남 거창, 경북 김천, 경북 영천 등 우수 산지를 확보할 수 있었다"고 말했다. 8월 초부터 사전 매입을 시작하는 등 물량 확보에도 만전을 기했다는 설명이다.

대표 상품으로는 국내산 샤인머스캣 2송이, 메론 2통으로 구성한 '시그니처 샤인머스캣&메론 세트'를 행사카드 결제 시 정상가에서 20% 할인된 5만9840원에 판매한다. 이 상품의 지난해 추석 판매가는 7만5000원이었다.

'샤인&애플망고 세트(샤인머스캣 1송이, 애플망고 4입)'는 30% 카드 할인 혜택을 제공해 6만9160원에 준비했다. 해당 상품 역시 지난해 추석에는 행사가 기준 7만9840원에 판매했었다.

이마트가 이처럼 샤인머스캣 선물세트에 힘을 싣는 것은 샤인머스캣이 독보적인 인기를 끌며 그 위상도 달라지고 있기 때문이다. 이마트에 샤인머스캣 선물세트가 처음 등장한 2018년엔 과일 선물세트 내 샤인머스캣 선물세트 매출 비중이 0.8%에 불과했다. 그러나 지난해에는 7.3%로 높아졌다. 이번 추석에는 샤인머스캣 선물세트 매출 비중이 두 자릿수를 기록할 것으로 예상된다.

2020년 8월부터 2021년 4월까지 샤인머스캣 시즌 동안 샤인머스캣이 전체 포도 매출에서 차지하는 비중은 53.6%로 전년 동기 31.6% 대비 22.0%포인트 증가했다. 이마트에서 판매된 포도 절반 이상이 샤인머스캣인 셈이다. 올해 샤인머스캣의 포도 내 매출구성비는 70%까지 확대될 전망이다.

샤인머스캣의 인기에 힘입어 포도는 지난 시즌(2020년 8월~2021년 4월) 역대 최초로 이마트 전체 과일 매출 1위에 오르기도 했다. 2018년 5위에서 2019년 3위로 상승한 데 이어 딸기, 사과마저 제치며 과일 왕좌 올랐다.

한편 이마트는 오는 8일까지 '포도 과수원' 행사를 열고 샤인머스캣, 블랙사파이어, 캔디포도, 캠벨 등 총 8종의 포도를 최대 20% 할인 판매한다. 이마트는 이번 행사를 위해 2개월 간의 사전 기획을 통해 총 200t 규모의 물량을 준비했다.

행사 기간 포도를 일정 금액 이상 구매하면 추가 할인 혜택을 제공하는 '포도 스탬프' 프로모션도 진행된다. 포도를 만원 단위로 구매할 때마다 스탬프가 1장씩 쌓이고 스탬프를 2개 모을 때마다 추가 5% 할인을 제공해 최대 30%까지 저렴하게 판매하는 식이다.

전진복 이마트 과일 바이어는 "샤인머스캣은 2016년부터 2020년까지 국내 재배 면적이 278핵타르에서 2913핵타르로 증가하고 같은 기간 포도 내 재배 면적 비중이 1.9%에서 22.1%로 급등했다"며 "늘어나는 고객들의 수요를 고려해 향후 샤인머스캣 선물세트 물량 및 구색을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

