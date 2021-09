코나아이, 인천 서구 지역화폐 앱 기반 ‘걷기 마일리지 서비스’ 시작

[아시아경제 유현석 기자] 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 32,250 전일대비 1,950 등락률 -5.70% 거래량 563,117 전일가 34,200 2021.09.01 14:15 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 코나샵에 비건 베이커리 '포포브레드' 입점[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일코나아이, 2Q 영업익 116억원…전년비 95% 증가 close 가 인천 서구와 걷기 운동 목표 달성 시 적립된 걷기 마일리지를 지역화폐로 지급하는 ‘건강 UP 서로걷기 챌린지’를 추진한다.

코나아이는 지난달 30일 인천 서구청에서 이재현 인천 서구청장, 변동훈 코나아이 부사장, 정해권 스왈라비 대표 등이 참석한 가운데 ‘건강UP! 서로걷기사업 업무 협약’을 체결하고 챌린지를 시작한다고 1일 밝혔다.

이번 서로걷기 챌린지는 오는 11월30일까지 진행된다. 코로나19로 부족해진 신체 활동량을 걷기 운동을 통해 활성화해 구민 건강을 증진하고, 걷기 마일리지를 서구 지역화폐인 서로e음으로 지급해 지역경제 활성화에도 기여한다는 취지다.

챌린지 참여는 서로e음 메인 화면에 있는 ‘환경마일리지’ 아이콘을 클릭해 ‘워크온’ 앱을 설치하고 ‘인천서구 걷기 커뮤니티’ 가입 후 ‘서로걷기 챌린지’ 참여하기를 선택하면 된다. 이후 각 단계 달성 시 마일리지 ‘전환하기’를 누르면 서로e음 캐시로 보상을 받을 수 있다.

50만보 달성 시 서로e음 캐시 1만원을 지급하며 100만보 달성 시 서로e음 캐시 1만원을 추가로 제공한다. 1일 최대 1만5천보까지 인정되며, 1인 최대 2만원의 캐시를 지급한다.

챌린지 참여 방법과 이벤트에 대한 자세한 내용은 서로e음 앱에서 확인할 수 있다. 변동훈 코나아이 부사장은 “이번 챌린지를 통해 건강도 챙기고 서로e음 캐시도 받아 더욱 새롭고 즐거운 서로e음 생활을 경험하시길 바란다”며 “앞으로도 지역화폐 기반의 다양한 서비스를 출시해 회원분들께 많은 혜택을 드릴 것”이라고 말했다.

