[아시아경제 김유리 기자] 29일 오후 6시47분께 충남 태안군 서격렬비도 북서쪽 62㎞ 해역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 36.98도, 동경 125.02도이며 지진 발생 깊이는 15㎞다.

기상청은 "지진피해는 없을 것"이라고 전망했다.

