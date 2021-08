기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미

코스닥도 혼조세 끝 상승 마무리

[아시아경제 공병선 기자] 기관의 강한 매수세를 보이면서 코스피가 3130선을 회복했다. 지난 26일(현지시간) 아프가니스탄에서 발생한 폭탄테러로 미국이 강력 대응을 시사했지만 아직 증시에 큰 영향력을 미치지 않고 있다.

27일 코스피는 0.17%(5.37포인트) 상승한 3133.90로 장을 마감했다. 이날 상승 출발했던 코스피는 장중 상승과 하락을 반복하며 혼조세를 나타냈다.

기관의 매수세가 지수 상승을 이끌었다. 기관은 7318억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 3437억원, 3717억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 의료정밀의 상승폭은 1.83%로 가장 컸다. 이어 증권(1.29%), 종이목재(1.24%), 섬유의복(1.00%), 의약품(0.88%) 순이었다. 철강금속(-0.87%), 통신업(-0.84%), 전기전자(-0.28%) 순으로는 하락했다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 420,000 전일대비 3,500 등락률 -0.83% 거래량 553,680 전일가 423,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일 close 의 낙폭은 0.83%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 947,000 전일대비 7,000 등락률 -0.73% 거래량 74,862 전일가 954,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환'제2 반도체'로…바이오 키운다 close (-0.73%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 1,500 등락률 -0.71% 거래량 500,628 전일가 210,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환현대차그룹 2025년에는 전기차 다양성 1위 회사 될듯 close (-0.71%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 783,000 전일대비 5,000 등락률 -0.63% 거래량 342,903 전일가 788,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감 close (-0.63%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 500 등락률 -0.48% 거래량 3,469,128 전일가 104,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환요동치는 낸드 시장 요동…'업계 1위' 삼성, 2분기 점유율 확대 close (-0.48%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,300 전일대비 300 등락률 -0.40% 거래량 15,055,259 전일가 74,600 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환반도체 가격 20%↑…TSMC發 파운드리 업계 줄인상 예고 close (-0.40%) 순으로 떨어졌다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 294,500 전일대비 10,000 등락률 +3.51% 거래량 1,191,308 전일가 284,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감 close (3.51%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 400 등락률 +0.48% 거래량 2,146,703 전일가 83,400 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 삼성화재 30일부터·농협생명 내달 1일…금감원 종합검사 재개(종합)외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close (0.48%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 150,000 전일대비 500 등락률 +0.33% 거래량 1,421,899 전일가 149,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환금리인상 부담에 中증시 약세까지.. 코스피 하락 마감 close (0.33%)는 상승했다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 765,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 151,346 전일가 765,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDI close 는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전일 대비 0.30%(3.07포인트) 상승한 1023.51로 장을 마쳤다. 코스닥 역시 상승과 하락이 반복되는 혼조세를 나타냈다. 이날 오전 11시34분 1027.26까지 오르기도 했다.

개인의 매수세가 거세다. 개인은 1755억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 940억원, 586억원을 순매도했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 비금속의 상승폭은 2.81%로 가장 컸다. 이어 건설(2.22%), 화학(1.45%), 운송장비·부품(1.33%), 정보기기(1.24%) 순으로 올랐다. 디지털콘텐츠(-1.56%), IT S/W·SVC(-0.83%), 섬유·의류(-0.74%), 운송(-0.69%), 인터넷(-0.58%) 등 순으로는 떨어졌다.

시총 상위 10개 종목도 엇갈렸다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 80,900 전일대비 4,500 등락률 -5.27% 거래량 4,458,894 전일가 85,400 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥임상 3상에 이어 “정부 지원” 1조 이상! 황금 수혜 株 또 갑니다!"비디아이" 후속株!! 치료제 등장! "ㅇㅇㅇ" 바로 터진다! close 의 하락폭은 5.27%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 81,300 전일대비 2,700 등락률 -3.21% 거래량 192,302 전일가 84,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감 close (-3.21%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 111,000 전일대비 1,200 등락률 -1.07% 거래량 429,709 전일가 112,200 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감 close (-1.07%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 401,100 전일대비 1,700 등락률 -0.42% 거래량 89,158 전일가 402,800 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환[클릭 e종목] "효성화학, 반도체·디스플레이용 특수가스 대장주로 부상" close (-0.42%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 63,800 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 440,711 전일가 63,900 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감 close (-0.16%) 순으로 떨어졌다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 53,700 전일대비 700 등락률 +1.32% 거래량 5,671,736 전일가 53,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close (1.32%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 171,400 전일대비 2,200 등락률 +1.30% 거래량 607,613 전일가 169,200 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감 close (1.30%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 89,000 전일대비 1,100 등락률 +1.25% 거래량 9,414,525 전일가 87,900 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (1.25%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 123,400 전일대비 1,500 등락률 +1.23% 거래량 1,005,448 전일가 121,900 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환코스피 3146대 마감…3거래일째 상승마감 close (1.23%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 323,600 전일대비 600 등락률 +0.19% 거래량 196,162 전일가 323,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] 큰 그림 그리는 포스코케미칼, 양극재 성장스토리 유효외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close (0.19%)은 상승했다.

한편 아프가니스탄 사태의 영향력은 크지 않은 것으로 보인다. 지난 26일 아프가니스탄의 수도 카불 공항 인근에서 발생한 폭탄테러로 최소 90명이 사망했다. 이에 조 바이든 미국 대통령은 카불 공항 테러의 배후로 지목된 이슬람 극단주의 무장단체 IS에 대한 공격 계획을 세우는 중이라고 밝혔지만 증시는 흔들리지 않았다.

유승민 삼성증권 연구원은 “아프가니스탄 지역은 지정학적 중요성에 비해 경제적 위상은 현저하게 낮고 글로벌 금융시장에 대한 직접적인 노출도가 크지 않다”며 “실제 최근 이슈에도 불구하고 지리적, 이슬람 종파적으로 연관된 파키스탄과 인도의 증시도 안정적이었다”고 설명했다. 아울러 그는 “이번 아프가니스탄 사태도 미국과 중국의 패권 경쟁의 연장선상”이라며 “그 동안 수면 아래에 있던 주요 지정학적 문제가 표면화될 수 있다”고 덧붙였다.

