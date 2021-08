하태경 "軍 노 마스크 실험, 文 대통령 지시"…靑 "그런 지시 내린 바 없다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 하태경 의원은 27일 ‘병영 내 노마스크 실험’을 문재인 대통령이 지시한 것으로 파악됐다고 밝혔다. 청와대는 ‘지시를 내린 바가 없다’며 부인했다.

하 의원은 이날 국회에서 기자회견을 통해 "국방부가 질병관리청과 상의도 없이 추진 중인 ‘병사들 대상 노마스크 실험’ 지시자가 다름 아닌 문 대통령이라는 제보를 받았다"며 "군 통수권자인 대통령이 K-방역 홍보를 위해 국가안보와 직결되는 병사들의 건강과 안전을 걸고 사실상 생체실험을 지시한 것은 매우 충격적인 일이 아닐 수 없다"고 밝혔다.

그는 "제보에 따르면 ‘병사들 대상 노마스크 실험’과 관련한 대통령의 지시는 지난 4일 청와대에서 개최한 전군지휘관 회의에서 내려졌다"고 소개했다. 하 의원은 "이날 문 대통령은 ‘집단면역의 효과, 변이대응성, 치명률 등에 대한 관찰과 테스트를 할 수 있는 시범사례이자 연구사례가 될 수 있으니 방역당국과 협의하여 추진하라’고 전군 지휘관들에게 지시했다"며 "‘뒷북 대응’을 부서 특징으로 하는 국방부가 ‘노마스크 실험’만큼은 질병청과 충돌을 감수하면서까지, 매우 이례적으로 ‘선제적 조치’에 나선 이유가 확인됐다"고 밝혔다.

반면 청와대는 "그런 지시 내린 바 없다"고 부인했다.

이외에도 하 의원은 ‘병사들 대상 노마스크 실험’이 추진중이라는 점도 소개했다.

하 의원은 "국방부는 ‘결정되지 않은 사항’이라고 물타기를 하지만 저희 의원실에서 입수한 제보에 따르면 국방부는 이미 ‘노마스크 실험’ 시범부대 지정까지 완료했다"며 "차라리 손바닥으로 하늘을 가리라"고 지적했다. 그는 "총 5개 대대, 1개 군단 사령부가 ‘노마스크 실험 대상’으로 지정됐다"며 "육군 O사단(서부)과 O사단(동부) 각 1개 대대 및 O군단 사령부, 해군 O함대 무기지원대대, 공군 제O전투비행단 예하대대, 해병대 O사단 1개 대대, 이상의 부대들이 문재인 대통령 지시로 국방부가 지정한 노마스크 실험 대상부대"라고 공개했다.

국방부는 이와 관련해 "군에서 적용할 방역지침을 일부 완화하는 방안을 내부적으로 검토하고 있으나 이는 보건당국과의 협의를 통해서 결정될 사안"이라고 밝혔다.

