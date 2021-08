나주금천농협 산지유통센터 새 단장

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 세계적인 명품 과일로 사랑받는 ‘나주 배’의 고품질과 선별 및 유통, 저장을 책임질 나주 금천농협 산지유통센터(APC)가 새 단장을 마치고 문을 열었다.

전남 나주시(시장 강인규)는 26일 금천농협 신축APC현장에서 농협중앙회 관계자들과 함께 나주 배의 새로운 도약을 희망하는 준공기념식을 개최했다고 밝혔다.

신축된 금천농협APC는 노후화 된 건물과 선별기, 유통시설 개선을 골자로 금천농협 육묘장 옆(고동리 2156번지) 부지 1만2283㎡(약 3715평)에 연면적 3924㎡규모로 건립됐다.

최대 1500여t을 배를 보관할 수 있는 160평대 저온저장고를 비롯해 입·출고장, 사무실, 프리트레이식 선별기 2식, 냉동탑차 2대, 지게차 3대, 팔레트와 운반상자 1000개씩 등 선별·유통·저장시설이 새로 마련됐다.

신축 공사에는 농림축산식품부에서 주관한 2021년 국비 농산물 산지유통시설 공모사업 선정을 통해 확보한 국비 14억7000만원과 도비 4억4000만원, 시비 10억3000만원, 농협 자부담 19억6000만원 등 총 49억원이 투입됐다.

이날 준공식에는 강인규 나주시장, 김영덕 시의회의장, 이민준 도의원, 박서홍 농협중앙회 전남지역본부장, 박내춘 나주시지부장, 박영웅 나주시조합공동사업법인대표, 박하식 금천농협 조합장 등 관계자 30여명이 참석했다.

공사진행 경과보고, 감사패 수여, 내빈 축사, 테이프커팅 순으로 진행됐으며 감사패는 설계·감리자 및 시공사 관계자에게 수여됐다.

강인규 나주시장은 “새롭게 문을 연 금천농협APC가 판로여건 개선 및 수급조절체계 구축에 따른 나주 배 품질 경쟁력 제고를 위한 마중물이 돼주길 기대한다”며 “농업인의 경영안정과 소득 증대를 이뤄낼 수 있도록 농산물 품질 향상과 다양한 마케팅 지원에 노력하겠다”고 말했다.

나주=호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr