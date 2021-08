민주당, 윤희숙 파상공세 "KDI 내부정보 활용한 것 아니냐"

[아시아경제 박철응 기자] 사직서를 낸 윤희숙 국민의힘 의원을 향한 더불어민주당의 파상공세가 이어지고 있다. 한국개발연구원(KDI) 재직 시 얻은 정보를 부동산 투기에 이용한 것 아니냐는 의혹이다.

박주민 민주당 의원은 26일 당 정책조정회의에서 "윤희숙 의원 부친의 부동산 매입에 대한 보도를 살펴보니 내용이 흥미롭다"면서 "대체 이 땅이 얼마나 농사짓기 좋기에 3년 사이에 2배 가까운 차익이 발생할 정도냐"고 했다.

그는 이어 "보도에 따르면 2018년 부동산 업체가 이 땅에 대해 지하철역이라든지 또는 인근의 아파트가 건설된다든지 이런 호재가 있는 땅이라고 소개했다. 윤희숙 의원의 부친이 이 땅을 구매한 과정 등에 대해 많은 의혹이 제기됐다. 윤 의원은 이 부분을 철저히 소명해야 한다"고 했다.

김성환 민주당 의원도 "윤희숙 의원 사퇴쇼에 대해 말씀드리겠다"면서 "80세 부친이 연고 없는 땅에 농사짓고 여생 보낸단 말을 신뢰할 국민이 몇명 되겠느냐"고 했다.

그러면서 "2016년 이 시기에 윤 의원은 세종시에 있는 KDI에 근무했고 KDI는 그 무렵 인근 산업단지 조성한 연구용역을 했다. 혹시 윤 의원이 KDI의 내부정보를 활용해 부친에게 부동산 투기를 권유한 것은 아닌가, 부친에게 투기자금을 지원했거나 차명으로 소유한 건 아닌가"라고 말했다.

수사당국의 철저한 조사가 있어야 한다는 것이다. 김 의원은 "윤 의원은 국회 본회의 발언 전까지 주택을 2채 소유하고 있으면서 임차인 코스프레 했던 분"이라며 "우리 당 의원을 투기 귀재라고 했었는데, 제가 보기엔 윤 의원이야 말로 부동산 투기 귀재다. 그야말로 전형적인 내로남불"이라고 비판했다.

그는 이어 "당시 농지 매입자금 약 8억원으로 알려졌는데 지금은 대략 30억원으로 4배 가치가 상승했다. 윤 의원 말대로 자신은 몰랐고 여생의 농사를 짓기 위해 산 땅이고, 따라서 부동산 투기가 아니라고 한다면 대한민국에서 부동산 투기 한 사람은 단 한 명도 없을 것"이라고 했다.

그러면서 "윤 의원은 깜짝 사퇴로 부동산 투기 의혹을 덮을 일이 아니라 부친 토지 매입 과정, 내부정부 제공 여부, 자금 조성 과정 등에 대해서 그 경위부터 국민 앞에 투명하게 밝히길 바란다"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr