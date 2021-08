문화상품 수요 늘어…티몬, '문화가 있는 날' 맞아 공연티켓 할인

[아시아경제 김보경 기자] 최근 코로나19 방역지침을 지키면서 안전하게 즐기는 공연 문화가 정착되며 다양한 문화상품을 찾는 수요가 꾸준한 것으로 나타났다.

티몬이 사회적 거리두기가 4단계로 격상된 7월 12일부터 8월 23일까지 문화 관련 티켓(공연·전시·체험·키즈) 매출을 분석한 결과 전년 동기 대비 약 1.5배 증가한 것으로 나타났다. 특히 뮤지컬 부문은 13배, 어린이·가족공연은 3배 오르며 높은 상승률을 기록했다.

회사 측은 코로나19가 장기화되면서 억눌렸던 문화생활에 대한 보복 소비 수요와 함께 방역지침을 준수하며 즐길 수 있는 공연 환경이 조성되면서 고객들이 꾸준히 공연을 찾고 있는 것으로 분석했다.

이에 티몬은 매월 마지막주 수요일인 오늘(25일), 정부가 지정한 '문화가 있는 날'에 맞춰 공연·전시·키즈 상품을 특가에 선보이고 추가 15% 할인 혜택을 제공할 계획이다.

오늘부터 31일까지 진행되는 '문화가 있는 날 기획전'을 통해 화제의 인기 공연 티켓을 특가 판매한다. 초대형 흥행작으로 올라선 ▲뮤지컬 엑스칼리버는 티몬에서만 예매 가능한 9월 11일, 12일 공연을 4만1900원부터 선보인다. ▲뮤지컬 빌리엘리어트(A석 4만1900원~) ▲메리셸리(S석 3만2900원~) ▲쓰릴미(S석 2만9900원~)와 더불어 아이들과 즐기기 좋은 ▲키자니아 멤버십(The BLUE 멤버십, 4만1900원~) ▲뮤지컬 신비아파트(S석 1만7900원~), ▲레오나르도 다빈치 전시회(어린이1인 1만원~) ▲마블 어벤져스 스테이션(어린이1인 1만1900원~)도 특별 할인가에 예매할 수 있다.

일주일 동안만 누릴 수 있는 추가 15% 할인 혜택도 있다. 1만원 이상 구매 시 최대 5000원 및 최대 3000원 할인쿠폰 각 1장씩 제공돼 온라인 최저가 수준으로 구매할 수 있다.

