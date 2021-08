코스피, '3120선' 상승 출발...코스닥도 '1000선' 회복

[아시아경제 박지환 기자] 24일 코스피가 개인 투자자들의 순매수에 힘입어 '3120선'에서 상승 출발했다. 코스닥도 1000선을 돌파하며 전날에 이어 이틀 연속 상승세를 이어가고 있다.

이날 오전 9시12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 34.90포인트(1.13%) 오른 3125.11를 기록 중이다. 지수는 전 거래일 대비 29.49포인트(0.95%) 오른 3119.70에 거래를 시작했다.

투자자별 매매 동향을 살펴보면 개인이 나홀로 매수 우위다. 개인들은 678억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 529억원, 162원원 매도 우위를 나타냈다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,800 전일대비 1,500 등락률 +2.05% 거래량 4,339,337 전일가 73,300 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 네오 QLED 앞세운 삼성, 상반기 TV 판매 5년 만에 2000만대 돌파델타 변이에 환율상승까지…항공·정유업계 초긴장모드급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 2,500 등락률 +2.43% 거래량 1,090,526 전일가 103,000 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 에이피티씨, SK하이닉스와 116억 규모 반도체 장비 공급계약급락장서 삼성전자 판 外人, SK하이닉스 담았다SK하이닉스, 하반기 신입사원 채용…29일 접수 마감 close 가 각각 전 거래일 대비 1.64%, 1.94% 강세다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 434,000 전일대비 4,500 등락률 +1.05% 거래량 95,655 전일가 429,500 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close (0.81%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 149,000 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 500,080 전일가 148,500 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락 close (0.67%) 등이 올랐다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 979,000 전일대비 30,000 등락률 -2.97% 거래량 63,527 전일가 1,009,000 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락셀코리아 외인, 2차전지는 담았다 close (-2.08%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 796,000 전일대비 2,000 등락률 -0.25% 거래량 309,094 전일가 798,000 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 "친환경 제품 사면 나무심어주자" LG화학 MZ세대 사내공모전[클릭 e종목]"LG화학, 배터리 셀 결함 오해 풀려야…목표가 5%↓"[특징주]LG화학, GM 볼트 리콜에 10% 급락 close (-0.63%)는 하락했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 12.01포인트(1.21%) 오른 1005.19를 가리키고 있다. 코스닥는 전일보다 0.91%(9.01포인트) 상승한 1002.19에 장을 출발했다.

코스닥에서도 개인 홀로 818억원 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 739억원, 40억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 10개 종목을 보면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 329,900 전일대비 100 등락률 -0.03% 거래량 114,281 전일가 330,000 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close (0.70%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 119,800 전일대비 300 등락률 +0.25% 거래량 183,153 전일가 119,500 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 테슬라 등에 올라탄 엘앤에프, 1兆클럽 기대감테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close (2.34%) 등이 상승세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 119,100 전일대비 500 등락률 -0.42% 거래량 301,683 전일가 119,600 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래 close (-0.17%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 173,000 전일대비 2,300 등락률 -1.31% 거래량 342,951 전일가 175,300 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속 close (-1.31%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 75,200 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 283,481 전일가 75,300 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 “SK바이오사이언스” 후속! 역대급 바이오株 등장! “영화테크” 크다고 말씀드렸죠? 후속株 한 번 더 갑니다! 역대급 종목 공개!“SK바이오사이언스” 후속! 역대급 바이오株 등장! close (-0.53%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 500 등락률 -0.69% 거래량 89,848 전일가 72,400 2021.08.24 09:34 장중(20분지연) 관련기사 테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속 close (-1.10%) 등은 내렸다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 미국발 호재성 재료인 조기 테이퍼링 지연, 화이자의 백신 전면 승인 등에 힘입어 상승흐름을 보일 것으로 예상된다"며 "전 거래일에 이어 최근 2주간 급락세가 과도했단 인식으로 기술적 매수세가 이어질 것"이라고 예상했다.

