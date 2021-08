고지혈증 치료제, 알고 보니 '악성 변이암'에 효과

KIST, 상용화된 고지혈증 치료제 '스타틴' KRAS 변이암 치료 효과 확인

항암면역치료 어렵던 폐·대장·췌장 암 치료에 희소식

적정 용량 및 효율적 전달 방법 확인이 남은 과제

[아시아경제 김봉수 기자] 한국 연구진이 기존에 널리 쓰이고 있는 고지혈증 치료제가 치사율이 높은 변이암 치료에 효과가 있다는 사실을 확인했다.

한국과학기술연구원(KIST)은 김인산 테라그노시스연구단장과 조용범 삼성서울병원 교수 연구팀이 현재 널리 사용 중인 고지혈증 치료제인 스타틴을 난공불락이었던 KRAS 변이암 치료에 적용할 수 있는 기전을 밝혀냈다고 24일 밝혔다. KARA란 세포분화, 증식 및 생존과 관련된 신호전달체계를 구성하는 RAS단백질 중 하나인데, 치사율이 높은 암종(폐암, 대장암, 췌장암 등)에서 높은 빈도의 변이가 관찰된다.

KRAS 변이암은 암 치료의 '난공불락'으로 여겨져 왔다. 최근 우리 몸의 면역체계를 활용해 암을 제거하는 방식인 3세대 항암 면역치료가 임상에서 놀라운 효과를 보여 많은 연구진과 환자들에게 희망을 주고 있는 상황이다. 문제는 전체 암에서 4분의1 정도를 차지하는 KRAS 변이암의 경우 항암 면역 치료를 비롯한 여러 치료 방법 개발 시도에도 불구하고 아직까지 치료 옵션이 적어서 암환자의 예후가 좋지 않다.

연구진은 종양 동물 모델에 항암제와 스타틴을 정맥주사로 투여했다. 그 결과 스타틴은 KRAS 변이암을 선택적으로 죽이고, 주변 면역세포를 활성화시킬 수 있는 다양한 신호를 방출하게 한다는 사실을 확인했다. 체내 면역세포가 암세포에서 신생항원을 효과적으로 포집하고 T세포를 활성화시킴으로써 암을 선택적으로 공격했다. 나아가 스타틴은 기존 항암면역치료에 저항성을 보이는 암 면역환경을 변화시켜 항암 면역치료 효능 또한 보였다. KRAS 변이암의 효과적 치료뿐만 아니라 현재 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추기 위해 사용하는 스타틴을 기반으로 한 약물재창출 전략의 가능성을 확인한 것이다.

스타틴이 성공적인 약물재창출 사례가 되기 위해서는 향후 추가적인 임상 연구를 통해 최적의 용법을 찾아야 하며, 암 조직에 좀 더 효과적으로 스타틴을 전달할 수 있는 방법도 연구되어야 한다. 이러한 과정을 거쳐 실제 임상이 성공할 경우 신약개발 시간 및 비용을 획기적으로 절감할 수 있을 것이며, 더 나아가 항암 면역치료제의 높은 의료 수가가 큰 사회적 문제인 상황에서 이를 해결하는 단초가 될 것으로 기대된다.

김 단장은 '임상에서 이미 사용되고 있는 스타틴이 인체의 면역시스템을 활성화시켜 KRAS 변이암을 적으로 인식, 기억하게 함으로써 암세포의 면역원성 사멸을 유도할 수 있었다"면서 "기존 항암 면역치료제의 한계를 극복한 것으로, 향후 스타틴이 차세대 항암 면역치료제로 활용 가능할 것"이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘Journal for immunotherapy of cancer’(IF : 13.751) 최신호에 게재됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr