올해 전세계 친환경차 판매량 125% 증가

[아시아경제 이창환 기자] 올해 상반기 세계 자동차 판매량이 전년 대비 감소했지만 친환경차 판매량은 크게 늘어난 것으로 나타났다.

한국자동차연구원이 23일 발표한 보고서에 따르면 올해 상반기 세계 완성차 판매량은 4142만4000대로 지난해 하반기 4399만4000대에서 약 6% 줄었다.

올해 상반기 차량용 반도체 부족 현상이 전세계로 확산되면서 자동차 판매량이 감소한 것으로 분석됐다.

다만 친환경차 판매량은 올해 상반기 494만8000대로 지난해 상반기 대비 약 125%, 하반기 대비 23% 증가했다.

하이브리드차는 지난해 상반기 대비 92%, 배터리 전기차는 171%, 플러그인하이브리드 차는 160% 판매량이 상승했다.

국가별 차량 판매량은 미국과 일본을 제외한 지역에서 감소세였다.

미국은 지속적인 소비 심리 개선으로 내수 판매량이 증가했고 일본은 코로나19에 따른 기저 효과와 하이브리드차 판매 확대로 판매량이 늘었다.

업체별로 보면 미국과 유럽의 완성차 기업이 부진을 이어갔지만 현대차와 토요타는 판매량이 지속해서 늘었다. 올해 상반기 그룹사별 차량 판매 순위는 도요타, 폭스바겐, 르노닛산, 스텔란티스, 현대차, GM 순이다.

연구원은 올해 하반기 전기차 전용 모델을 포함해 다양한 신차가 출시되면서 대기 수요가 예년 수준을 회복하겠으나 반도체 공급 충격 여파에 판매 실적은 부진할 것으로 내다봤다.

